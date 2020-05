Investigan causas de incendio en vivienda de un barrio en León

Foto: Bomberos trabajando en la sofocación de un incendio registrado en León / TN8

Todavía no hay un informe oficial de las verdaderas causas del siniestro ocurrido la noche del miércoles en el departamento de León, sin embargo las autoridades de Bomberos Unificados, siempre hacen hincapié a las familias nicaragüenses de acatar una serie de recomendaciones para evitar este tipo de emergencias.

Entre ellas están desconectar los electrodomésticos, no dejar velas encendidas ni fogones, no permitir que los niños estén cerca de la cocina y revisar periódicamente el sistema eléctrico.

El siniestro ocurrió en el barrio El Coyolar, ahí la rápida intervención de los Bomberos Unificados evitó que se propagara a otros inmuebles.

"Todo se nos quemó, una moto, mercadería de artesanía que no es de nosotros. Es buena cantidad de dinero en la pérdida. Estamos desconsolados. Le alzábamos al dueño la mercadería, eran cuatro sacos de costales grandes. Eran cosas como tequileros, cuchillos, bolsos, cosas guatemaltecas más que todo. Trabajamos así con el dueño y ahora no tenemos nada, nosotros andábamos con lo de la compra de un terreno, porque ya no tenemos para seguir pagando la casa, teníamos como año y medio de estar alquilando la casa", refirió el afectado.

"Yo estaba acostado, no sé cómo empezó, escuché que se estaba quemando todo eso, entonces salí rápido a sacar mis cosas nada más. Gracias a mi casa no se pasó, solo a la de la esquina. Fue rápido, empezó como a las 6 y media de la tarde", expuso Norman Jarquín, vecino del sector.

Bomberos llegaron a controlar el incendio

"Contamos con ocho fuerzas, se nos unió otra autocisterna, principalmente es que contuvimos las líneas de propagación. Trabajamos hasta enfriarlas para evitar que se propaguen hacia las otras casas y posteriormente vamos a pasar a la parte de escombreo y enfriamiento, propiamente en el centro de la propiedad quemada. Es una estructura bastante vieja y es pólvora, madera vieja es pólvora y por lo tanto es lo que propició que se consumiera rápidamente", informó uno de los miembros de los Bomberos Unificados.