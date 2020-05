La higiene primero: Boaqueño es reconocido por su lavamanos portátil

Foto: Lavamanos portátil o móvil, idea de un joven trabajador de Boaco / TN8

Las imágenes de un joven boaqueño vendedor de recargas se ha difundido en las redes sociales y ha desencadenado apoyos y excelentes comentarios por sus medidas de higiene. Se trata de un lavamanos móvil, el cual lo lleva en la parte trasera de su moto.

Álvaro Aguilar pone en prácticas las medidas protocolarias que el Ministerio de Salud ha recomendado, como es el buen lavado de manos para prevenir el contagio del COVID-19 y otras enfermedades.

Don Álvaro no se queda atrás y por donde sea que se movilice procura siempre andar lavándose las manos con agua y jabón, más aplicación de alcohol gel.

Innovación e higiene

"La idea surge a través del inicio de la pandemia que se está dando a nivel mundial y ha sido para muchos muy duro y complicado, y yo me muevo a trabajar vendiendo recargas en los distintos puntos y existen personas que no están tomando estas medidas. Además yo ando en las calles recibiendo dinero y dando vueltos y manipulando billetes de todos lados, y si me pica la cara no puedo tocarme y es por eso que me lavo las manos y me las seco con un trapo limpio. En el lavamanos camino el agua en este galoncito, jabón y alcohol y de esta manera me siento un poco protegido", dijo Aguilar.

También añadió que implementó este mecanismo "por que quería andar agua para lavarme las manos y miré este galoncito en una venta, lo compré, le puse una llave y lo amarré de la parrilla de la moto y me funcionó, así es que nace la idea de tener higiene y de esta manera me protejo yo, a las demás personas y sobre todo a mi familia, que es lo más importante para mí y no me gustaría traer una enfermedad a mi hogar".

En la ciudad de Boaco este método ha despertado la curiosidad de las personas y las felicitaciones por esta iniciativa higiénica, e incluso algunos le piden si se pueden lavar las manos en su lavamanos móvil, por lo que él con mucho gusto accede a la petición con su frase de: “¡No hay falla mi hermano!”.