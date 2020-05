La artesanía de bambú uno de los atractivos turísticos de Catarina

Foto: TN8

El municipio de Catarina se caracteriza por su amplia oferta para el visitante tanto nacional como extranjero, sus jardines atraen por su diversidad y una oportunidad única es poder observar como nacen los emprendimientos y la elaboración de una variedad de productos como los que son hechos del bambú.

La familia López Sánchez tiene 16 años de dedicar se a elaborar diversas artesanías del bambú. "Yo empecé haciendo hamacas del bambú después vine aprendiendo haciendo lámparas y de ahí me he sustentado, vine aprendiendo un poquito más en hacer mis lamparitas del bambú, tengo mi pequeño negocio en el parque cito, yo mismo lo saco a vender aquí mismo en Catarina, yo solo trabajo con bambú amarillo porque aquí no hay mucho textil aunque ya se está sembrando, el producto es lámparas de telas, de botellitas, lo que es de pesca, lo que es para techo y otro tipo",mencionó Téllez.

Foto: Emprendedor elabora diversas artesanías del bambú/TN8

Emprendedor

Aunque Téllez tiene 16 años de dedicarse al bambú no fue sino hasta este 2020 que se decidió a emprender su propio negocio y en medio de las dificultades como la pandemia mundial del COVID19, aun así confía en que Dios no deja a nadie desamparado.

"Aquí tenemos toda clase de productos en lo que es el bambú, tenemos precios favorables esta cuesta 500 córdobas, la de pesca lo mismo, las pequeñas cuestan 300 córdobas, la de tela cuesta 600 córdobas, yo vendo aquí en el parque de la marimba, nos vamos a Managua al Huembés, estuvimos visitando el parque de feria, cuando presentamos trabajo para concursar ya hemos estado ahí", enfatiza Téllez.

Foto:artesanías de bambú/TN8

La especialidad de este emprendimiento son las lámparas de diferentes estilos, para hoteles, restaurantes, decorativas en los hogares aseguran que aunque no han sido días favorables para muchos, este pequeño negocio no ha dejado de vender pues son bendecidos por Dios lo que les permite sustentar a su familia conformada por cuatro personas.

La invitación de los emprendedores de Catarina es conocer este municipio más a fondo, las puertas de los talleres de diferentes están abiertas para atenderlos con calor humano como todo buen nicaragüense