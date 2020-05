Desmienten noticias falsas sobre coronavirus en San Rafael del Sur

Foto: Una de las familias en San Rafael del Sur que tuvieron que desmentir casos de muerte por coronavirus / TN8

La profunda tristeza que causa el perder un ser querido, se ha convertido en indignación para la familia Bermúdez, al ser víctimas de personas sin escrúpulos que han circulado información falsa en redes sociales, asegurando que el sensible fallecimiento de su progenitora fue a causa de coronavirus, todo esto en el municipio San Rafael del Sur, en la comunidad San Pablo.

“Mi mamá murió debido a un paro cardíaco, debido a las altas temperaturas por las que estamos pasando su presión le afectó y le ocasionó que sufriera un paro cardíaco y no lo que están diciendo algunas personas. Estamos conscientes que mi madre tenía varias enfermedades y ya teníamos bastante tiempo de estarla tratando con los médicos”, dijo Carlos Bermúdez, víctima de falsas informaciones.

Lee también: Coronavirus en Nicaragua: 25 casos confirmados y 8 fallecidos

Familiares y amistades le darán el último adiós a través de las honras fúnebres acostumbradas en el país.

Foto: Familias en San Rafael del Sur tuvieron que desmentir casos de muerte por coronavirus / TN8

“Queremos que estas personas sean más serios a la hora de decir algo, nosotros no tenemos ningún temor de velar a mi madre porque sabemos de qué falleció, ahora toda persona que muere ya dicen que es de coronavirus y esto no se puede seguir dando, que primero se indaguen bien antes de decir algo que no es. Que respeten el dolor que estamos pasando”, expresó Ericka Bermúdez, quien a la vez fue víctima de "fake news".

Otro caso de información falsa

Ramón Espinoza, otro que ha sido víctima de la manipulación y desinformación de las redes sociales, asegura que ha visto publicaciones en que dicen que su madre, la señora Sara Espinoza, falleció por coronavirus, algo que desmiente completamente.

Foto: Una de las familias en San Rafael del Sur que tuvieron que desmentir casos de muerte por coronavirus / TN8

“A todas estas personas que andan divulgando información falsa les digo que sean más humanos, que respeten, no merecemos que nos estén señalando por algo que no es. Mi mamá falleció por insuficiencia renal, ella solo vivía con un riñón porque venía arrastrando un problema en sus riñones y años atrás fue operada, quedando solo con un riñón; comenzó a darle problemas, causando su muerte", indicó Espinoza.

Por culpa de personas mal intencionadas que a la pandemia le han dado tintes políticos, estas dos familias hoy son víctimas de señalamiento por las informaciones falsas que grupos circulan en redes sociales.