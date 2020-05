FES fortalece medidas ante coronavirus en colegios de Ometepe

Foto: Estudiantes de secundaria que asisten a clases en la Isla de Ometepe / TN8

Jóvenes de la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES), en coordinación con Juventud Sandinista 19 de Julio y Movimiento Cultural Leonel Rugama, realizaron este viernes un encuentro con los presidentes de cada centro escolar de secundaria del municipio Altagracia, en la Isla de Ometepe.

Los jóvenes conversaron sobre el rendimiento académico y sobre las medidas sanitarias que se están implementando en cada centro de estudio, como parte de las prevenciones del COVID-19, pandemia que ha causado que algunos estudiantes no asistan a clases.

Reforzamiento escolar

Este encuentro pretende que los miembros de la FES se organicen para hacer visitas a los estudiantes que han dejado de asistir a clases, esta estrategia educativa viene a fortalecer el modelo estudiantil en donde los docentes también están involucrados.

Marlon Antonio Hernández Jarquín es presidente de la FES de su colegio Robert Drew, en la comunidad Mérida. Este joven explicó cómo se están organizando con el apoyo de los docentes para que los estudiantes regresen a las aulas de clase, algo que se ha venido logrando gracias a la concientización y medidas que se han tomado en los colegios ante la pandemia.

“Hemos venido trabajando en la visita a los alumnos que dejaron de acudir al colegio porque sus padres no los dejaron ir. Los profesores nos apoyan y nos dan la oportunidad de nivelarnos en los temas, lo importante es que sigamos estudiando pero no sin dejar de un lado las medidas de salud. En los últimos días se ha venido normalizando todo y seguimos trabajando en aquellos alumnos que no han llegado”, dijo el presidente de la FES.

Durante el conversatorio también se expuso el uso de las redes sociales, una herramienta de doble filo según expertos, que puede ser usada para transmitir información veraz o en caso contrario puede ser usada para difundir Fake News o noticias falsas.