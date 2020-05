Primer Festival de la Rifa del Ternero en Juigalpa, Chontales

Foto: TN8

Como parte del inicio de las fiestas patronales, en el municipio de Juigalpa, en honor a la virgen de la Asunción, hoy el comité de fiesta junto a la alcaldía municipal realizó el tradicional festival "rifa del ternero" esto para recaudar fondos para dichas fiestas.

Foto: Familias disfrutan de la tradición y cultura de Juigalpa

Todos los domingos en el mes de mayo hasta agosto, se desarrolla la "rifa del ternero" recorriendo las principales calles, invitando a las familias a anotarse por el costo simbólico de 5 córdobas la acción, con el fin de recaudar fondos para las celebraciones de la patrona la Virgen de la Asunción, finalizando el recorrido frente al parque central de la ciudad para efectuar la rifa y saca el número ganador.

Este domingo 3 de mayo Juigalpa vivió con algarabía la primer tradicional "rifa del ternero" los que son donados por ganaderos del municipio.

" Estamos alegres, apesar de todo lo que esta viviendo el mundo entero, nosotros no podemos quedarnos sin esta alegría, no perder nuestra cultura, tradición y no podemos perder la fé nunca en todos los momentos difíciles, siempre puesta en nuestro señor y madre Santísima, sufrimos por todo lo que se está pasando. Hoy estamos en nuestra primera rifa confiando en nuestro señor Jesucristo llegaremos agosto y que todo esto ya habrá pasado. Nunca perdamos esa cultura de limpieza en nuestras casas, lavarnos las manos ",dijo Estelbina Baez, Vice Alcaldesa de Juigalpa.

" Juigalpa es una ciudad amante de la paz, la alegría de la vida. El próximo domingo invitamos a que vengan y participen ", refirió Erwing de Castilla, Alcalde de Juigalpa