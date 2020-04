La merienda es prioridad en los centros de estudios de Madriz

Foto: Los niños y padres de familia son beneficiados/TN8

Continúa la distribución del programa de la merienda escolar en todos los centros educativos este miércoles 29 de abril en el departamento Madriz, donde los niños en edad gozan de uno de sus derechos fundamentales.

Este programa beneficia a los padres de familia, quienes a la vez se ven involucrados en la elaboración de los alimentos, y hay quienes disponen para cooperar con el complemento.

Ante la COVID-19 los centros escolares han tomado medidas para evitar la propagación de enfermedades respiratorias, más la confianza de los padres de familia que envían a sus hijos a clases.

Foto: La merienda constituye un beneficio integral en los colegios/TN8.

La retención escolar en muchos centros ha registrado un gran auge, debido al beneficio de la merienda.

Los niños tienen una razón más y muy poderosa para asistir a los colegios y puntuales.

“La merienda escolar tiene que ver con los aspectos de la educación, porque un niño con el estómago vacío no puede estudiar. ¡Sencillo!. Un niño que tiene hambre se desmaya, un niño que no está nutrido tiene problemas de aprendizaje”, dijo Don Jairo José Urbina.

Gran beneficio

Es importante reconocer que muchos niños en diferentes partes del mundo no van a la escuela, porque sus padres no los mandan por no tener alimentos seguros en su hogar. Esto de la merienda escolar es un gran beneficio no solo para los estudiantes, sino también para las familias.

El rol de los padres y madres de familia es fundamental, ya que en la mayoría de los casos se crean horarios donde el padre/madre se involucra en la preparación de los alimentos, y también en servirles la comida. De esta manera los padres se mantienen un poco más al tanto de sus hijos y en comunicación fluida con los docentes y directores del centro.

“Hay un equipo de padres de familia quienes se encargan de cuidar la merienda, y además mantienen roles de aseo”, expresó Ángela Ochoa García, directora del centro Angelina Díaz.