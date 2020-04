Familias de La Concepción reciben terrenos del programa Bismarck Martínez

19 familias son beneficiadas con el programa Bismarck Martínez /TN8

Es la tercera entrega del programa Bismarck Martínez, en el municipio de La Concepción que en esta ocasión beneficia de manera directa a 19 familias de escasos recursos.

Los lotes del programa Bismarck Martínez en este municipio se ubican en San Juan de La Concepción y son adquiridos por las familias en cuotas médicas.

"Aquí en La Concepción la lotificación del programa social Bismarck Martínez de nuestro municipio, están siendo bendecidos esta tarde, las familias han estado satisfechos por estas bendiciones, hoy estamos haciendo este acto de entrega de terreno y por eso nos sentimos orgullosos", destacó Aura Lila Blass, Alcaldesa del municipio de La Concepción.

El programa social Bismarck Martínez, es una oportunidad para las familias que por año han alquilado viviendas o viven en familias numerosas.

Vicenta Hernández, es una madre de cuatro hijos, ella labora como asistente del hogar en la capital y hoy recibió este beneficio.

Lee también: Inauguran la ampliación a cuatro carriles de accesos viales en León

"Le doy gracias a Dios porque no tenía un terreno donde construir, gracias al gobierno porque nos está dando oportunidades de un terreno que no es regalado pero es un bajo precio, entonces por eso le doy gracias a Dios y al gobierno, no tenia donde hacer una casita, pero gracias a Dios ahora tengo, estábamos alquilando y también paso trabajando, ahora ya voy a tener donde descansar los sábados", afirmó Hernández.

"Gracias a Dios y a estos tantos proyectos que impulsa el Gobierno del comandante Daniel Ortega, pues durante los años presididos por otros presidentes nunca se había visto esto, pues lo único que hacían era mal gastar el dinero; el Gobierno que se ha preocupado por el pueblo teniendo salud gratuita y de calidad, educación, mejoramientos de caminos, alumbrado público", mencionó Evert Martínez.

Restitución de derechos

José Cerda Mercado, dijo que es algo muy emotivo, "es algo que nos brinda esperanza para salir adelante, es una luz para la familia, nosotros somos cuatro, mi esposa mis dos hijos y alquilamos ahora eso ya va a quedar en el pasado".

Las autoridades locales destacaron que en los próximos días se realizará el relanzamiento de este proyecto social, que además avanza a paso firme y que contará con todos los servicios básicos necesarios para la comodidad de las familias, así como calles, área verde, alumbrado público, agua potable y energía eléctrica.