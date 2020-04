Ejército participa en jornada para donación de sangre en Juigalpa

Foto: Miembros del Ejército de Nicaragua participan en jornada de donación de sangre en Juigalpa, Chontales / TN8

La mañana de este miércoles 22 de abril, efectivos militares del Quinto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua, en coordinación con el banco de sangre de la ciudad de Juigalpa, Chontales, realizaron Jornada de Donación de Sangre.

Durante esta actividad participaron 70 efectivos militares del quinto comando militar regional y se recolectaron más de 35 litros de sangre, los que serán utilizados para casos de cirugías y otras emergencias de salud que la población lo necesite, de esta forma los miembros del Ejército de Nicaragua contribuyen a salvar vidas.

Lee también: Estudiantes del colegio República de Colombia celebran la Madre Tierra

Donar vida

Foto: Miembros del Ejército de Nicaragua participan en jornada de donación de sangre en Juigalpa, Chontales / TN8

Con esta iniciativa los efectivos militares del Ejército de Nicaragua pusieron en manifiesto su solidaridad y disposición para seguir demostrando que nacieron y pertenecen a nuestro pueblo.

"Como Quinto Comando Militar Regional, siempre hacemos una donación voluntaria anual al banco de sangre de esta circunscripción central con nuestro aporte, para tener suficiente plasma y que permita salvar vidas. La mayor cantidad de accidentados, personas que sufren traumas son afectados en los diferentes centros de salud por la falta de sangre y nosotros sensibilizamos con esa situación. Siempre somos donantes voluntarios en esta región, estamos aproximadamente donando 70 efectivos militares entre oficiales, soldados, clases y trabajadores civiles de esta institución", dijo el coronel Dennis Hernández, Jefe del Quinto Comando Militar Regional.

"Esto va a ayudar a la gente para abastecer un poco, nosotros necesitamos 800, las unidades al mes, las emergencias siempre se han estado cubriendo. Pero se requiere más, nadie sabe cuándo lo va a necesitar, nunca está de más tu sangre, esto es una fortaleza de humanidad y una muestra de cariño al prójimo que lo necesita", expresó Ramón Suárez, director de Banco de Sangre Juigalpa.

Foto: Miembros del Ejército de Nicaragua participan en jornada de donación de sangre en Juigalpa, Chontales / TN8

"Con el Ejército hemos trabajado de la mano, unimos esfuerzo para una sola causa que es la de salvar vidas. Realmente el Quinto Comando ha obtenido buenos reconocimientos por el Banco de Sangre Central, ha sido uno de los mejores pilares del Banco de Sangre, donde siempre ha estado ahí, tendiendo su mano en las necesidades grandes", manifestó Iris Morales, planificadora del Banco de Sangre.

Así mismo resaltó: "Realmente que todos hagamos conciencia, a pesar de todo las cosas que se digan en los medios sobre este gran virus pero no olvidarnos que hay personas en los hospitales que están necesitando esa transfusión sanguínea para seguir viviendo, que el razonamiento humano no se pierda; no se olviden de los niños, de las personas con sangre que están necesitando periódicamente esto".