Médicos cubanos reconocen preparación en salud del Hospital de Matagalpa

Foto: La delegación de médicos cubanos de visita por el Hospital Escuela César Amador Molina, en Matagalpa, recorriendo las salas que tiene este centro / TN8

La delegación de médicos cubanos que trabajan en Nicaragua, llegó en horas del mediodía de este martes al Hospital Escuela César Amador Molina, de la ciudad de Matagalpa, a realizar un recorrido por las salas de atención a pacientes con enfermedades respiratorias.

Las mismas están equipadas y preparadas para atender posibles casos de COVID-19.

Esta delegación la encabeza el doctor Michel Cabrera, jefe de la brigada, quien después de ver las condiciones brindó sus recomendaciones sobre algunos detalles que podrían mejorar la calidad de las personas, pero también con énfasis en proteger a todo el personal que está de cara a esta misión.

Lee también: Nicaragua recibe donativo de termómetros digitales por parte de Taiwán

“Están bien preparados y no solo tienen un plan, tienen el B y C, lo que te indica que hay condiciones en este centro. Nuestra visita es para interactuar. Los protocolos cambian, hasta el momento ya se han hecho alrededor de ocho actualizaciones con la experiencia triste de otros países; nosotros tenemos que irnos actualizando”, declaró.

Enfoque en la salud para todos

Otro de los puntos que valoró de positivo en este país es la visita casa a casa.

“Hay países que están haciendo visitas a casas para hacerles la prueba del COVID-19, pero si tienes con que pagarla, sino no te la hacen. Cuba, Venezuela y Nicaragua estamos trabajando por darles gratuita las pruebas. Aquí no se tiene que esperar que la persona llegue con la sintomatología al centro asistencial, hay que irlo a buscar, no esperar que se complique, no es esperar que contagie a otros; debemos llevarlo y evitar que se propague y en este país lo están haciendo muy bien”, concluyó el médico cubano.

El delegado departamental del SILAIS en Matagalpa expresó por su parte que “estas visitas son importantes porque nos ayudan a perfeccionar nuestro trabajo. Ellos ya hicieron el recorrido y vieron todo lo que tenemos, salas, clasificación, área de filtro, el área de hospitalización, también tenemos computadoras instaladas y teléfonos para hacer consultas de telemedicina con especialistas".

"Se tiene el área de cuidados intensivos, en fin estamos trabajando junto a un grupo de personas muy capacitadas pero esta visita no termina aquí, vamos a ir a unos dos municipios por que también a ellos le pueden llegar pacientes con problemas respiratorios y deben sabe cómo atender a la población”, finalizó.