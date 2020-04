Recorrido educativo por el arboretum Rosa Cerda en Boaco

Foto: TN8

El Instituto Nacional Forestal (INAFOR) y el Ministerio de Educación, junto a familias de los barrios Jorge Smith, San Pedro, Arlen Siu y Tomás Borge, realizaron este miércoles un recorrido educativo por el arboretum Rosa Cerda Amador con el lema: "Conozcamos el bosque y las especies forestales que habitan en él".

El recorrido se realizó en el centro de estudio Instituto de Boaco con el objetivo de promover el conocimiento de las riquezas forestales de Nicaragua.

De tu interés: Plantan árboles en honor a los héroes y mártires de Veracruz, León

Conocer más del entorno

Las familias participantes pudieron enriquecer sus conocimientos sobre los nombres científicos de algunas especies de árboles que son muy conocidos.

"Este recorrido es muy importante porque nos dan a conocer muchas cosas y me gustó lo que explicó de los árboles. Por la edad que yo tengo no conozco muy bien el origen de algunos árboles, pero me ha gustado porque me han enseñado de muchos árboles que están aquí, que no los conocía por sus nombres y estoy encantado de esto y espero que otro día nos sigan enseñando de más cosas porque cuando conocemos más, nosotros mejor", expresó Santos Peralta, habitante del barrio San Pedro.

"Estamos haciendo un recorrido con habitantes aledaños al arboretum, al primero que se inauguró el año pasado de los dos arboretum que tenemos aquí en el municipio, uno en la comunidad Lomas de Café y este que está ubicado en la ciudad de Boaco. Los arboretum son una referencia municipal como departamental e incluso a nivel nacional sobre lo que es el campo forestal, donde nosotros desarrollamos en la población, incluso en los niños, un conocimiento científico técnico y así pueden familiarizarse con las especies nativas como exóticas", manifestó Janiel Lira, técnico del INAFOR Boaco.

Dentro de las especies de árboles en este arboretum se encuentran el jocote jobo, el coco, cedro, ceiba, guayaba, mangos, madroño, pochote, caoba, entre otras especies conocidas.