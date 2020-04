Ministra de gobernación realiza visita a SERTRAMI Y DGB en Boaco

Foto: TN8

La Dirección General de Migración y Extranjería-SERTRAMI y los bomberos del departamento Boaco, recibieron la visita de la Ministra de Gobernación quien realizó un recorrido en la delegación departamental, donde se logró constatar el avance y trabajo que se está realizando hacia la población.

Durante el recorrido en la delegación de los bomberos en Boaco fue recibida por cada uno de los socorristas, quienes dieron a conocer el trabajo que a diario realizan en la búsqueda, rescate, salvamentos, incendios forestales, estructurales y agropecuarios, así como accidentes de tránsito.

La última visita fue en SERTRAMI, local donde se atiende desde hace tres años a la población con mejores condiciones y se facilitan algunos trámites migratorios, tanto a nacionales como extranjeros, garantizando agilidad y tranquilidad.

Servicios disponibles

"Estos recorridos tenemos un buen tiempo de estarlos haciendo, no sólo desde las fronteras que hemos venido trabajando, sino también para que reconozcan lo que realiza realmente el Ministerio de Gobernación en todas sus dependencias. Como venimos acercando todos los servicios, ya sea de los bomberos, de nosotros como Ministerio de Gobernación. Hemos cada día acercado los servicios a la población y esa es la parte más importante", manifestó María Amelia Coronel, ministra de gobernación.

"Para nosotros el objetivo que tenemos con esto, es que la gente nos conozca y sepan que cada vez estamos más cerca, que nos pueden llamar sobre todo a los bomberos que trabajan veinticuatro siete. Nosotros siempre estamos tratando de acercarnos a la población y buscar lo mejor para cada quien", finalizó la ministra Coronel.

También se hizo recorrido por el servicio de gobernación, como parte importante porque ya no se necesita que la gente vaya hasta Managua, porque ya lo tienen directamente en el departamento donde pueden hacer los trámites de pasaporte, que es importante para que no tenga que gastar sus recursos y no tenga que gastar el tiempo.