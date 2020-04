Indultos en Matagalpa favorecen a una mujer que dio a luz en el penal

Foto: TN8

Este Miércoles Santo 08 de abril del año 2020 unas 192 familias vivirán momentos felices al saber que uno de sus familiares regresará al hogar y que es a través de una orden presidencial que se llevó a cabo el indulto de presos y presas del sistema penitenciario de Waswalí en el departamento Matagalpa, los que podrán disfrutar en familia las celebraciones de Semana Santa.

Del total de indultados hay 22 mujeres que por diferentes delitos habían llegado a este penal, pero que hoy el buen Gobierno del Presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, dieron este beneficio para que puedan pasar en familia estas fiestas de Semana Santa. Un tiempo que es para meditar cuán grande es el amor de Dios.

Compartir en familia

Entre las indultadas Nesdaly Lakut de la comunidad La Esperanza, que dio a luz en el penal y durante todo su proceso de embarazo se le dio acompañamiento, hoy queda en libertad. Ella es originaria de San Juan de Rio Coco, asegura estar feliz y agradecida, pero al mismo tiempo se va con nostalgia porque todas las compañeras que vieron nacer a su hijo y que le apoyaron se quedan.

“Me da tristeza verlas llorar por mi hijo, pero también voy feliz por que salgo de este lugar. Mi hijo no conoce a nadie de la familia, hoy es la primera vez que lo verán, él tiene once meses, me voy agradecida con el director del penal, con el presidente quien se ha fijado en mi para que salga en libertad. Soy una madre soltera de seis hijos y ahora me iré a trabajar para o por ellos”, aseguró Nesdaly Lakut.

En el acto central se les recordó que al regresar a sus hogares deben de tomar todas las medidas de seguridad para evitar ser víctima de la pandemia, y una de ellas es constante lavado de manos.