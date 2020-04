Privados de libertad recibieron el indulto en Estelí

Foto: TN8

En horas de la mañana de este miércoles 8 de abril en el Sistema Penitenciario del Diamante de las Segovias, a 157 privados de libertad se les otorgó el perdón presidencial.

Las personas que están en las cárceles cumpliendo una condena, en la mayoría de los casos pierden algunos de sus derechos, pero en Nicaragua a los privados de libertad se les brinda educación, aprenden un oficio y ahora se les otorga el indulto.

"Hay mucha alegría, emoción y conmoción de parte de las personas liberadas que hoy pueden reencontrarse con sus seres queridos. Esto gracias a Dios y a la voluntad política de nuestro Gobierno por el cual se han beneficiado a 157 reos entre ellos 7 son mujeres que mostraron un buen comportamiento", mencionó el alcalde de Estelí, Francisco Ramón Valenzuela.

Convivencia

Frecuentemente en el Sistema Penitenciario Regional de Estelí a los reos que tienen un buen compartimento y han demostrado que pueden insertarse nuevamente a la sociedad, se les da la oportunidad del beneficio legal de convivencia familiar.

Regina Urbina González, fue una de las mujeres que recibió el beneficio legal de convivencia familiar, quien estaba próxima a cumplir nueve años de estar privada de libertad, emocionada por esta excelente noticia expresó: "me siento contenta porque he logrado vencer esta lucha de nueve años e igual me siento muy feliz con mi esposo e hijos, ahora que vamos a estar unidos como una verdadera familia. Esto ayudará a fortalecer nuestro hogar".

Son 157 hombres y mujeres que podrán estar con sus seres queridos para meditar en esta Semana Santa y ser un ciudadano de bien y un ejemplo en su comunidad.