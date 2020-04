Boaco coronó a la Chica Verano 2020 departamental desde Teustepe

Foto: TN8

Uno de los centros recreativos de mayor visita en el departamento de Boaco, Los Termales de Aguas Claras, ubicado en el municipio de Teustepe, fue el escenario de la elección y coronación de la Chica Verano 2020 del departamento de Boaco.

Cuatro bellas candidatas participaron por la corona de la Chica Verano del departamento, las cuales representaron a sus municipios apoyadas por las alcaldías de San Lorenzo, Teustepe, Santa Lucía y Boaco.

Génesis Hurtado representó al municipio de Teustepe y fue electa como ganadora de este certamen, ella estará representando al departamento de Boaco en el certamen nacional Chica Verano 2020, este 9 de abril desde Las Peñitas, en León.

"La verdad me siento muy emocionada y orgullosa de haber representado a mi municipio Teustepe y por supuesto de ganar este certamen de belleza, felicito a las demás señoritas por participar en este evento y agradezco a mi familia, a mis amigos que me vinieron a apoyar y a la alcaldesa Elizabeth Bermúdez, quien me ha apoyado mucho", expresó la ganadora del certamen.

Dentro de los parámetros de la competencia se calificó el manejo del escenario, las vestimentas de la época y el ofertar los destinos turísticos de su municipio que representaba cada candidata.

Las actividades estuvieron honradas con la presencia de los alcaldes y vicealcaldes de cada municipio y la presencia de los familiares de las candidatas.

"Todo estuvo muy bonito, mejor que en otros años por que estábamos todos los municipios y los alcaldes, las chavalas estaban bellísimas y vamos a seguir apoyando a prepararnos para ir a representar dignamente a nuestro departamento de Boaco", manifestó Elizabeth Bermúdez, alcaldesa de Teustepe.