León: Celebran a San Benito de Palermo realizando la chicha más grande

El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), realizó la tradicional chicha más grande en honor a San Benito de Palermo. Centenares de devotos llegaron a las afueras de la iglesia San Francisco de la ciudad León para pedir chicha en el nombre del Santo Negro.

“Un año más de tradición del pueblo nicaragüense, y sobre todo de este departamento León que siempre presenta en esta Semana Santa una religiosidad muy bonita, en la cual participa toda la comunidad. Nosotros como Instituto Nicaragüense de Turismo, estamos participando desde el 2008 regalando esta chicha”, indicó Elvia Estrada Rosales, representante de INTUR.

La mañana de este lunes santo se entregaron más de 20 barriles de chicha, a los ciudadanos que con fervor asistían a saborear el refresco, bajo las medidas de prevención orientadas por el MINSA.

“Todos estamos tomando las medidas que nuestro Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional del comandante Daniel y la compañera Rosario, nos han instruido, como vamos a repartir para que nuestro pueblo venga con toda seguridad. Este regalo de nosotros los nicaragüenses que los recibimos con todo gusto, cariño y con una sabrosura”, informó Estrada.

Doña Ramona Fonseca es una señora de 74 años, camina descalza varias cuadras hasta llegar al Santuario. Esa es la forma que prometió pagar el milagro recibido por parte del Santo. Según ella, San Benito le sanó a un familiar.

Pago de promesas

“Estoy pagando una promesa de una hermana porque ella no podía caminar. Se le doblaron todos sus piecitos y no podía, entonces yo prometí el mero día de San Benito, que yo iba a pagar la promesa descalza y con mi cotón y ese mismo día cuando estaba haciendo la chicha, ella no había caminado, y ese día caminó”, expresó.

Cada año feligreses de diferentes partes del departamento León llegan a la iglesia a suplicar por un milagro o a pagar promesa concedida.

“Cumpliendo con nuestra tradición de saborear la chicha en nombre de nuestro Señor San Benito, para que interceda por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo y que nos proteja siempre, no sólo de esta pandemia ahorita, sino, todos los años los leoneses le pedimos para que interceda por todos los nicaragüenses”, destacó Marco Antonio Jimenez, devoto de San Benito de Palermo.