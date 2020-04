Masachapa: Comerciantes de mariscos garantizan mercados abastecidos

Foto: TN8

Con esperanza y optimismo centenares de pescadores y comerciantes inician su jornada laboral cada día en Masachapa. Un arduo trabajo con grandes recompensas que mantiene abastecida la oferta de productos del mar en los mercados del país.

Marisol Selva, madre de familia y comerciante de mariscos, comenta que las ventas se han mantenido favorablemente, y que durante esta Semana Santa estarán laborando para ofertar a los veraneantes productos frescos y de calidad.

“Gracias a Dios las ventas han sido muy buenas, el pescado está barato. El pargo blanco y la macarela los estamos dando a C$ 35 córdobas la libra. Ofrecemos todo lo que es para sopa de mariscos con precios favorables y estamos esperando a nuestros clientes que vengan a comprar su pescado. Confiamos en Dios que esta Semana Mayor será buena para nosotros", añadió Marisol, comerciante.

Aporte a la economía familiar

Hombres y mujeres de manos laboriosas cada día bajan a la costa para garantizar el sustento de sus familias. “Nosotros trabajamos todos los días, primeramente con la ayuda de Dios porque nosotros no podemos quedarnos un día en casa, porque si no, no podemos velar por nuestras familias, porque nosotros no tenemos un salario mensual", dijo Zulema Narváez, comerciante.

"Aquí nuestra empresa es el mar y por eso nosotros siempre estamos aquí, y ahora con lo que está pasando en el mundo también estamos tomando nuestras medidas sanitarias como manda el Ministerio de Salud, tanto para nosotros como para nuestros clientes", agregó Narvaéz.

Reportan altas ventas y bajos precios durante la temporada alta, ofertando productos frescos recién salidos del mar.

Precios bajos

“Gracias a Dios no se deja de vender. Los precios están rebajados e invitamos a la población que vengan a disfrutar de las playas y a comprar su pescado. Tenemos pargo rojo, cola amarilla, corvina, filete de pescado, atún y macarela. Tenemos variedad en pescado y mariscos para que la población venga que aquí encontrara todo lo que busca". expresó Idalia Cerda, comerciante.

La pesca es la fuente de empleo más importante de Masachapa, donde el 80% de su población sobreviven de esta faena diaria.