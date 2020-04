Alcaldía de Boaco realiza el certamen Chica Verano 2020 en el río Olama

Foto: TN8

El río Olama, en la comunidad Tierra Azul, fue el escenario de la presentación y elección de la Chica Verano 2020, con la participación de 9 bellas señoritas de los distintos barrios de la ciudad de dos pisos.

Con esta actividad se dio apertura a la temporada de Semana Santa, la cual se vivió en un ambiente lleno de alegría y cultura, donde las guapas señoritas desfilaron en trajes deportivos, trajes casuales de verano y trajes de baño para la temporada de calor.

Las personas que se encontraban en el río Olama participaron en bonitas dinámicas, las cuales recibieron premios en efectivo por parte de la alcaldía del poder ciudadano de Boaco.

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales,el INTUR, la Policía Nacional y autoridades municipales se hicieron presente en este bonito evento que apertura esta temporada de verano.

La señorita ganadora, Francis Belén Fuentes Castillo, que cumplió con todos los parámetros, representará al municipio de Boaco en el certamen departamental Chica Verano 2020, que se realizará este próximo 6 de abril en el municipio de Teustepe.

Los organizadores de este evento escogieron este bello balneario por ser uno de los más concurridos por familias del municipio de Boaco y de algunos municipios de Matagalpa, que todos los años llegan a disfrutar de las aguas cristalinas de este río.

Las autoridades municipales enviaron mensajes de concientización a las familias que visitarán los ríos en esta semana santa, recomendaciones como si maneja no tome y si toma no maneje, depositar la basura en su lugar y de no tirarla a la orilla de los ríos y también se realizó la recomendación del buen lavado de manos para evitar enfermedades.