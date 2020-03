Un nutritivo emprendimiento en Masaya: Cereales 3B

Foto: TN8

Hace 2 años nació Cereales Las 3B en una comunidad del departamento Masaya. Un matrimonio decidió emprender como una alternativa de superación con un producto tradicional que no puede faltar en la mesa de los nicaragüenses.

Te puede interesar: Lavado de manos, medida que se cumple en cada colegio de Nicaragua

Wilmer Bonilla y Jazmina Calero es el matrimonio encargado de producir 15 variedades de cereales y otros productos que se convierten en nutritivas bebidas. El jefe del hogar decidió iniciar un emprendimiento tras haber dejado de trabajar como asalariado en una empresa en la capital.

“Nosotros comenzamos a comercializar con 10 libras de maíz y conforme la gente fue pidiendo cada uno de los productos comenzamos a implementar: pinol blanco, pinol pujagua, pinolillo, la semilla de jícaro, el cacao, la chía, linaza, avena y café”, dijo el joven padre de familia, Wilmer Bonilla.

“Le pusimos Cereales las 3B por ser un producto bueno, bonito y barato; por ejemplo, el pinol pujagua lo damos a 30 la libra, pinol blanco a 20, pinolillo a 40, cereal a 50, a 60 el cacao y la libra de café la tenemos a 80 córdobas”, expresó Jazmina Calero.

Sabores tradicionales

Desde su humilde cocina en la comunidad Los Altos (ubicada en la carretera Tipitapa-Masaya) se elaboran estos productos, muchos de los cuales son ideales para las familias en la época de la Semana Mayor, para degustar junto al tradicional almíbar.

“Son productos que cumplen con muchos estándares de calidad y ahorita en esta Semana Santa muchos de los productos aumentan en su venta, como el pinol y pinolillo, que son productos masivos de la población aquí en Masaya”, destacó Bonilla.

Hoy estas bebidas son comercializadas en el mercado de Masaya, distribuidoras de la Ciudad de las Flores y en los espacios que ofrece el MEFCCA como el Parque de Ferias y el Mercadito Campesino.