INTUR realiza el Festival de Cuaresma en San José de los Remates

Foto: TN8

Con mucha alegría y derroche de cultura el INTUR, las alcaldías del poder ciudadanos y el MEFCCA celebraron junto a las familias del municipio de San José de los Remates el Festival Departamental Sabores de Cuaresma, con mujeres y hombres protagonistas de los distintos municipios del departamento Boaco.

Dentro del concurso se premiaron a los tres primeros lugares donde el jurado le dio el primer lugar a la protagonista del municipio de Santa Lucía, Aura Lila Romero, quien representará al departamento en el certamen nacional de comidas de cuaresma este próximo 4 de abril.

"Este certamen me tenía nerviosa porque habían excelentes platillos y no me lo esperaba, ganar el primer lugar, estoy preparada para el certamen nacional, tomando en cuenta algunos consejos y voy a buscar cómo ganar. Soy una mujer viuda y me encanta que el gobierno nos esté impulsando a realizarnos en la vida porque esta sopa la hacía en mi casa y el jurado la probó, y eso quiere decir que me queda riquísima. Agradezco al INTUR y a la alcaldía de Santa Lucia por apoyarme", comentó Aura Lila Romero, ganadora del certamen de comidas de cuaresma.

Por su parte la joven Emeli Meneses, ganadora del segundo lugar de este certamen agregó que se sentía muy contenta con esta oportunidad de demostrar lo que le gusta hacer, a lo que se dedica, está perfecto lo que hace el gobierno, en dar ese espacio que necesitan las mujeres para desarrollarse en los emprendimientos y poder fortalecer los derechos como mujeres y jóvenes.

Esta fiesta se vive cada año en esta temporada de semana santa, con el objetivo de preservar las tradiciones y costumbres en la comida de cuaresma que son preparadas por las familias nicaragüenses, como el tamal, el pinolillo, las tortas de sardinas, la sopa de cuajada, el almíbar, entre otros platillos.

Dentro de esta actividad se realizaron presentaciones de las distintas escuelas de danzas de los diferentes municipios, quienes deleitaron a los presentes con sus bailes folklóricos.