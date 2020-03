Foto: TN8

Un total de 11 municipios representados por aficionados de la buena cuchara ancestral participaron con sabrosos platillos, postres y bebidas típicas de la temporada en el Festival de Sabores de Cuaresma, en su etapa departamental, en Nueva Segovia.

Este festival realizado la mañana de este sábado 28 de marzo contó con un derroche de cultura folklórica y musical y de dinamización de la economía, con la venta de diversos productos en la Feria de la Economía Familiar.

Una actividad promovida por el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), las alcaldías municipales y el Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), cuya sede fue la ciudad de Ocotal.

El municipio de Wiwilí ganó su boleto al Festival Nacional de Sabores de Cuaresma con su representante, Silvia Cruz Colindres, ganadora del primer lugar con una deliciosa sopa de pescado con torta de cuajada, quien se hizo acreedora de 7 mil córdobas y una cocina de tres quemadores como premio otorgado por los organizadores.

"Cocinar me encanta y es parte de mí, nuestra receta ha sido una mezcla de sabores que los presentes y jurado disfrutaron y gusto mucho. Me siento agradecida con Dios y el gobierno que nos brinda estos espacios para darnos a conocer, realmente me provoca un sentimiento bonito", dijo la ganadora Silvia Cruz Colindres.

Aprovechó para resaltar el potencial turístico y productivo con que cuenta el municipio de Wiwilí con su imponente Río Coco y la ganadería, "invitamos a que nos visiten y disfruten en esta temporada de verano, sabemos la situación mundial por la pandemia del coronavirus, pero nuestro gobierno está actuando de manera responsable, orientando a la población para tomar medidas sin dejar de respaldar al pueblo trabajador que quiere salir adelante", enfatizó.

El segundo lugar le fue otorgado a Yamileth del Socorro Cruz, del municipio de Jalapa, quien recibió un premio económico de 5 mil córdobas y una cocina; el tercer lugar fue para Migdalia del Socorro Florián, del municipio de Quilalí, quien se hizo acreedora de la cantidad de 3 mil córdobas y una cocina.

Con este festival estamos experimentando una explosión de olores, colores y sabores con los platillos que nos están presentado y lo particular es que las participantes han presentado alimentos en los que han hecho uso de lo que producen en sus patios, como parte de la economía creativa con las bondades que nos ofrece la tierra", dijo Emmanuel Figueroa, funcionario del INTUR.

Ha sido un derroche de gastronomía, de cultura y compartir en familia, un día de armonía, seguridad, fe y esperanza en Dios, donde estamos aprovechando estos espacios para seguir desarrollando el emprendedurismo, la tradición e idiosincrasia de nuestros pueblos del norte del país", dijo Xiomara Tercero, alcaldesa de Ocotal, ciudad anfitriona del evento gastronómico.