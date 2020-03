Gobierno sandinista mejora condiciones de productores en León

Foto: TN8

Mejorar la situación de los pequeños productores nicaragüenses que viven en el Corredor Seco, es el objetivo principal de uno de los programas impulsados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

El Proyecto de Desarrollo Sostenible de las Familias Rurales en el Corredor Seco de Nicaragua (NICAVIDA) ha avanzado en todo el territorio hasta involucrar a los productores en el departamento de León. El desembolso lo realizaron autoridades del Ministerio de la Economía Familiar (MEFCCA).

"Hemos venido trabajando paso a paso por el bien de todos y todas y estamos una vez mas sacando de la pobreza a los campesinos, habíamos estado esperando este proyecto por años y gracias a Dios, al general Sandino, al Comandante Daniel, que son los que han sembrado esta herencia para que en un futuro nosotros miremos el desarrollo y progreso en nuestras comunidades, me siento muy alegre, nos llena de fortaleza a los campesinos", aseguró, Eduardo José Tercero Velásquez, secretario político en comunidades El Almendro y El Hodraje.

"No teníamos esos chiqueros para los chanchitos o para las gallinas, es una ayuda muy buena que nos esta mandando el gobierno, viene de todo, el presidente siempre nos ha apoyado, siempre lo hemos aprovechado", comentó Reyna Pérez, protagonista del Proyecto de Desarrollo Sostenible de las Familias Rurales en el Corredor Seco de Nicaragua (NICAVIDA).

"Muy agradecidos, muy alegre, porque este beneficio viene a ayudarnos a nosotros en la comunidad que vivimos, todos necesitamos de este proyecto y nos sentimos contentos, por lo menos a mi, me viene a fortalecer en lo que es mi negocio, yo trabajo con pollos y me vienen a hacer un gallinero, y me favorece muy bien y a otras compañeras que trabajan con repostería le van hacer hornos, y todo eso nos viene ayudar para los ingresos económicos a nuestras familias", dijo Reina Cortéz, beneficiada.