Transporte de carga fluye con normalidad en puesto fronterizo Las Manos

En la frontera Las Manos al norte de Nicaragua se mantiene normal, y sin ninguna restricción migratoria el fluido de salida e ingreso del transporte con mercadería de importación y exportación.

Las autoridades migratorias, Aduana y de salud mantienen la vigilancia permanente, en cumplimiento del protocolo de prevención para contener el ingreso de personas contaminadas al país.

Medidas sanitarias

Aspersión a los camiones para evitar cualquier introducción de plagas cuarentenarias es una de las medidas. Asimismo se cuenta con una dependencia de control sanitario con los insumos necesarios para detectar la temperatura de los viajeros.

El teniente primero Walter Mairena, Delegado Regional Migración informó que están trabajando de manera normal las 24 horas del día, cumpliendo con todos los requerimientos de seguridad hacia los viajeros que entran y salen del país.

“El transporte fluido, la atención normal y dentro del marco de la seguridad estamos trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Salud para el chequeo de salud y migratorio por lo que la población debe tener confianza y tranquilidad”, subrayó.

Países centroamericanos demandan alimentos

Josué Guzmán, Administrador de Aduana Las Manos, dijo que el fluido de mercadería se ha mantenido normal siendo los productos lácteos, carnes y granos básicos (frijoles y arroz). “Estamos enviando todo lo que están solicitando a países como Honduras y El Salvador donde hay más demanda de alimento debido a la emergencia sanitaria y cierre de las fronteras”, remarcó.

El transportista Alfredo Rodríguez Méndez, quien transportaba un cargamento de queso hacia Puerto Cortés, Honduras dijo: “del transporte de carga depende la economía de todo país y vemos que Nicaragua hace lo necesario para prevenir sin perjudicar el desarrollo económico. Me parece una buena labor, no nos hemos visto afectados porque el transporte de carga no se ha parado”.

Dinamismo económico

El sector de comerciantes mantiene el dinamismo económico en la zona fronteriza y se han sumado al cumplimento de las medidas de seguridad.

“Estamos trabajando acatando las medidas que nos han orientado el Ministerio de Salud y aunque las ventas han bajado un poco seguimos con confianza, haciendo nuestro mayor esfuerzo para atender a nuestros clientes. Nos parece bien la labor de este protocolo de atención y todos debemos hacerlo para nuestra seguridad, la de nuestros clientes y la familia, solo así podremos salir adelante con esta problemática”, dijo Paola Zavala, dueña de un comedor en Las Manos.