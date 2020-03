Jalapa: Capacitan a docentes sobre inseminación artificial a porcinos

Foto: TN8

En Jalapa se impartió un taller de inseminación artificial en cerdos, que vendrá a afianzar los conocimientos a los productores que se dedican a la crianza y producción de estos animales.

El proceso de capacitación se realizó este viernes 20 de marzo en el Centro Tecnológico Agropecuario de Jalapa, donde asistieron docentes de Jalapa, Somoto, Muy Muy, San Isidro y Juigalpa.

Durante el taller se realizó inseminación artificial en cerdas, como muestras del aprendizaje que brindó un técnico especializado del INATEC, basado en cómo mejorar la calidad y productividad porcina.

Juan Pablo Amador Calix, docente del INATEC en Jalapa, refirió que, "cuando hablamos de inseminación artificial, hablamos de un ahorro para el productor, ahorro para las granjas, porque disminuimos los costos productivos, en lugar de tener cinco verracos, vamos a tener solo uno, cada uno de estos animales ocupa un espacio, se alimenta diario, se le da manejo médico veterinario, incurrimos en más gastos económicos por eso disminuimos la cantidad de verracos y dejamos solo uno, de ese uno extraemos el semen, procesamos, diluimos y tenemos la ventaja de obtener no solo una dosis, si no, muchas dosis para muchas cerdas, con el propósito de no desgastar al cerdo y además vendemos calidad genética y garantizamos calidad de generación en generación", explicó el docente.

"Como docentes contamos con laboratorios necesarios para realizar y compartir estos conocimientos, ya que es una técnica de gran interés y así aprovechar los sementales que tenemos para extraer el semen y poder hacer el análisis y poderlo comercializar, nuestros estudiantes salen con todos los conocimientos necesarios para ponerlos en prácticas en sus fincan y poder emprender, compartir esos conocimientos en sus propios negocios, poder capacitar a productores de sus al rededores y obtener grandes beneficios en la economía de nuestro país" comentó José David Menbreño, docente del centro Santiago Baldovino de Muy Muy, Matagalpa.

La peculiaridad de este taller es que los capacitados podrán reproducir sus conocimientos a los demás docentes y estudiantes de los centros que representaban.