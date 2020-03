Estelí: Hábitos de higiene se seguirán aplicando con los estudiantes

Foto: TN8

Este viernes 20 de marzo del 2020 el Ministerio de Educación realizó un encuentro con directores y maestros de los centros escolares, para dar a conocer las prácticas saludables que se aplicarán en las aulas de clases.

Te puede interesar: Río Blanco cuenta con su nueva unidad policial para mayor seguridad

Los miles de estudiantes de educación inicial y secundaria en la ciudad Estelí, estarán haciendo uso de las prácticas de educación preventivas y hábitos saludables que son orientadas por el Ministerio de Salud.

“Estamos trabajando fuerte para evitar que ningún estudiante se contagie con alguna enfermedad. Todos los años mantenemos esta iniciativa pero en esta ocasión es más importante que los jóvenes estén informados sobre el covid-19 y que todo se resuelva si ponemos en práctica las recomendaciones que se han estado brindando en los últimos días”, expresó María Urrutia, docente.

Estrategia

En el encuentro que se realizó con los directores y docentes, se dio a conocer la importancia de esta estrategia para evitar que ningún alumno esté en riesgo de contagiarse del coronavirus y otras enfermedades.

“A los alumnos ya se les ha brindado charlas sobre este tema y qué deben hacer en su hogar. Que la información que se les brinda no se la queden ellos si no que la compartan con los demás para tener todo controlado y no caer en pánico, porque algunos no tienen mucha información y lo primero que sale en las redes sociales lo creen. También se llevará a cabo actividades en los centros escolares para que se involucren sobre como tener una buena higiene personal”, recalcó Ileana Rugama, docente.

También a los jóvenes se les brindará charlas para que tengan más conocimientos, y sepan que hacer si presentan cualquier tipo de síntomas y acudir rápidamente a un centro hospitalario.