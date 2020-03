El MINSA y la OPS recorrieron centros asistenciales de Masaya

Foto: TN8

El buen funcionamiento de los puestos de salud y hospitales, es el objetivo de la visita constante de autoridades del Ministerio Salud (MINSA) a quienes se unieron este lunes 16 de marzo representantes de la Organización Panamericana de la Salus (OPS).

El primer centro asistencial visitado fue el hospital de referencia regional Humberto Alvarado Vázquez, donde la Dra. Sonia Castro conversó con el personal médico y pacientes que se encontraban haciendo uso de este sistema de salud pública y gratuita.

"No tenemos pacientes en atención febriles en este momento, vemos el funcionamiento adecuado, atendiendo la demanda del hospital, las cirugías programadas está funcionando al 100%, todas las obligaciones que tienen los trabajadores y el servicio de salud pública de atención a Masaya también, atendimos todo el tema de la preparación de como están las salas listas, cuidados intensivos para los graves", mencionó la funcionaria.

Prevención de enfermedades

"Ando con mi mamá pasando consulta, la consulta ha sido excelente, los médicos no han puesto nada de peros para atender a los pacientes, esperamos que cada día sigamos mejorando empezando por los niños y los ancianos", manifestó Rosario Chávez, pobladora de la comarca Pilas Orientales.

El recorrido continuó en el centro de salud de Monimbó, donde la población catalogó como muy buena la atención del centro asistencial que fue entregado con un equipo completo y remodelado para las familias el año pasado.

"Han mejorado muchísimo la atención, durante mi embarazo todo muy bueno y ahora que tengo mi bebé, que está enfermito me lo han atendido muy bien gracias a Dios, cuando no podía venir a mi cita me llegaban a buscar hasta la casa, ya que mi embarazo era de alto riesgo", mencionó María José Ramírez.

La red comunitaria contribuye a localizar casos críticos en las comunidades, siendo una parte fundamental de los trabajadores de la salud.

"Ha habido una capacitación completa para todos, médicos generales, enfermeras y más vamos llegando a la red comunitaria, la cual se viene capacitando para reconocer y captar aquellos pacientes que tengan nexos epidemiológicos con cuadros respiratorios, darle seguimiento y darle la oportunidad que no se nos complique", enfatizó Silvio Navarro, director del SILAIS en Masaya.

Las autoridades de la salud continúan estas visitas en distintos centros asistenciales de toda la región para garantizar que se ejecuten al 100% los programas de salud.