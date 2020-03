Instruyen lavado correcto de manos en colegios de Matagalpa

Foto: TN8

Ante la pandemia que se vive en varios países del mundo sobre el Coronavirus, el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Salud en el departamento Matagalpa, visitaron los centros de estudios de todas las modalidades para explicarles a los niños, jóvenes y adultos, y darles a conocer cuáles son las medidas que se deben tomar para prevenir esta enfermedad.

Te puede interesar: Autoridades informan que Nicaragua no reporta casos de coronavirus



Durante todo el día de este lunes se visitaron especialmente los centros de primarias donde se le presentó videos y se les dio una charla sobre como debe de ser el verdadero lavado de manos, los procedimientos y cada cuanto se debe de practicar este hábito.

El delegado municipal del Ministerio de Educación en esta ciudad norteña Jorge Pravia, encabezó la delegación donde también se incluyeron los maestros, haciendo la práctica del lavado de manos. Los niños y niñas muy atentos captaron las orientaciones y después se procedió a que cada uno demostrara sus conocimientos adquiridos haciendo el lavado de manos.

Pravia expresó su seguridad que con los niños se puede lograr mucho. “No vamos a trabajar solo con los niños, también vamos a incluir las demás modalidades, secundaria, normal sabatina y a distancia".

Plan de emergencia

"Cada uno debe saber que el virus no nos va a afectar, y por un dado caso llegara un caso a nuestra Nicaragua que esperamos no suceda. Cómo Ministerio de Educación ya tenemos un plan llamado "El plan de educación por madurez", donde le daremos seguimiento a las clases a los alumnos desde sus casa. Pero de algo si estamos seguros que el año escolar no lo vamos a cerrar”, finalizó el servidor público.

Para la doctora Linda Urbina quien impartía las charlas “llegar a los niños es algo muy fundamental ya que ellos tienen la capacidad de absorber todo con facilidad, y sabemos que ellos van a llevar estos conocimientos y ellos mismos los pueden transmitir a sus padres y hermanos”, finalizó.