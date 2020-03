Inauguran reparación de calles en cinco barrios de San Rafael del Norte

Foto: TN8

Con mucha alegría y fervor revolucionario, la Militancia Sandinista del municipio de San Rafael del Norte, Jinotega, celebraron juntos en una colorida caminata roja y negra la realización de un sueño hecho realidad, la reparación de calles de macadán de más de 5 barrios de la zona norte de la tierra de Blanca Aráuz y Odorico D'Andrea.

Norma Herrera, alcaldesa de San Rafael del Norte, expresó: "Ya no hay ningún obstáculo de accesibilidad vehícular ni peatonal en todos estos barrios, se pueden venir a pie, en taxi, en camioneta, de cualquier forma pueden entrar por cualquier lugar, porque toditas las calles sin excepción se repararon, todas las que eran de tierra. Por el costado norte y este del santuario del Tepeyac habían unas calles intransitables, ahora si se puede circular por ellas".

"Agradecer al compañero alcalde Leónidas Centeno, quién a través de la Alcaldía Municipal de Jinotega, nos facilitó el préstamo de las maquinarias para realizar la reparación de todas estas calles, nosotros no teníamos las maquinarias necesarias para reparar estas calles, así que muy agradecidos por este apoyo. La inversión que se realizó en este proyecto fue de más de 250 mil córdobas", destacó Herrera.

Por su parte Henry Gaitán, protagonista, manifestó: "Esta es una gran ayuda y beneficio para todos nosotros los habitantes de todos estos barrios donde fueron reparadas las calles, esto no solo beneficia a los pobres sino también a los ricos, hace muchos años atrás no se daban estas obras, ahora gracias a nuestro Comandante tenemos la gran oportunidad no solo de tener estas calles, sino también escuelas, salud y alimentación para los niños".

De esta manera, la Alcaldía Municipal del poder ciudadano en San Rafael del Norte, continúa llevando más obras de progresos en diferentes barrios, esto cómo parte de la política del gobierno Sandinista en llevar obras de desarrollo donde más se necesitan.