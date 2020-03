Alcaldía de Juigalpa entrega vivienda digna

Foto: TN8

Este pasado jueves autoridades de la Alcaldía Municipal de Juigalpa e INVUR, por parte del Gobierno y el aporte de los protagonistas hicieron la entrega de la vivienda digna en el barrio Maritza Rivas de la ciudad cumpliendo con la restitución de los derechos a las familias mas necesitadas, y vivir en condiciones dignas.

La entrega se hizo a través de un acto central, el corte de cinta y posteriormente la beneficiada Irma Johanna Jaime con mucha emoción y alegría recibió las llaves de su nuevo hogar.

La vicealcaldesa de Juigalpa, Estelbina Baez, dijo, "este es un sueño hecho realidad, se puede experimentar entre los protagonistas al entregar las llaves la emoción, hasta le temblaba la mano de abrir la puerta de su nueva casa, sencilla, ya tienen donde vivir una vivienda digna a esta familia que no tenía nada y vivían posando, entonces, eso es lo bonito de irle entregando a nuestro municipio, los pobladores, a los barrios mejores condiciones donde vivir ".

La protagonistas Irma Johanna Jaime Orozco, expresó, "estoy emocionada, feliz y agradecida con Dios, el Gobierno Central, y Municipal porque sin ellos no sería posible esto, para mí es un sueño, yo soy trabajadora de limpieza del Hospital de Juigalpa y no me esperaba tener una casa tan linda, me siento muy agradecida, en mi familia somos tres ".

"Estos programas que impulsa el Gobierno son excelentes para familias de escasos recursos, está haciendo algo maravilloso el Gobierno en conjunto con la municipalidad y que continúe realizando los sueños a las familias que lo necesitan", finaliozó Irma Jaime.