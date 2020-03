Niño ejemplo de superación en Estelí: "Nunca se olviden de Dios"

Foto: TN8

Su mirada es la de un campeón, y la de alguien que nunca se da por vencido. Desde el vientre de su madre todos los pronósticos médicos no estaban a favor de él, pero su deseo de vivir derribó esas barreras, para que el mundo conozca la historia de este pequeño guerrero.

“El niño tiene un diagnóstico de un síndrome de Jarcho Levin, es una disostosis toracolumbar, el cual hay unas anomalías en la formación de las vértebras de las costillas. Esto conlleva a una deformación a nivel de la columna vertebral. Cómo Ministerio de Salud le estamos dando un seguimiento muy profesional con su medicina y sus consultas. Con el tratamiento adecuado y el cuidado necesario puede vivir normalmente”, dijo David Pérez, doctor.

Después de estar varios días en cuidados intensivos en un hospital, Elías José Rivera nació con una malformación congénita, que según diagnóstico apagaría su vida poco a poco. La fe de Elvia del Carmen Salgado le ha permitido ver crecer a su hijo y convertirse en su mayor orgullo.

“Cuando estaba en el hospital el doctor que me atendió el parto, me dijo que el niño había nacido sin tres costillas al lado del corazón. Eso me entristeció mucho, desde ese día he orado pidiéndole a Dios que me lo cuide y es hoy y ya tiene 10 años. Él me ayuda en todo, es uno de los mejores estudiantes en la escuela, es muy inteligente. Yo elaboro 500 tortillas diario y mi hijo me ayuda a entregarlas, no me gusta que lo haga, pero él siempre me dice que siempre va estar para mí”, expresó Elvia del Carmen Salgado, madre del niño.





Ha sido difícil para esta mujer. Fue abandonada con sus 4 hijos, por ese hombre que un día le prometió amor eterno, su único sustento económico es la elaboración de tortillas, y Elías con apenas 10 años de edad se encarga de entregarlas en su bicicleta.

“Yo veo que mi mamá trabaja mucho entonces he decidido ayudarle. Todo lo que me propongo lo hago, siento que no tengo ningún problema, no me doy por vencido. Quiero que me conozcan, que me recuerden como un niño que siempre siguió sus sueños. En el centro escolar donde voy estudio bastante y les ayudo a mis compañeros", manifestó Elías José Rivera.

Su sueño

"Cuando esté mayor lo que deseo es ser camionero para conocer diferentes lugares del país, pero mi gran necesidad en estos momentos es tener una vivienda, porque alquilamos. Espero tenerla un día. A todas las personas les digo que sean felices y que nunca se olviden de Dios, porque es el único que estará con nosotros hasta el último momento”, continuó el pequeño.

La grandeza de este pequeño no tiene límites, es uno de los mejores estudiantes en el centro escolar Rubén Darío, se ha ganado el mérito de ser excelencia académica.

Elías sabe que todo lo que desea no será fácil. En el camino posiblemente se encuentre personas y escuchará de sus bocas palabras de desánimo, pero lo que ellos no saben que este pequeño está dispuesto a afrontar lo que sea.

Un niño con un corazón valiente, lleno de ilusiones capaz de alcanzar las estrellas y regálarselas a ese ser que le dio vida, con tal de verla sonreír, esa misma que nunca le ha negado el amor.