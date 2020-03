Granadinas reciben títulos de propiedad en el día de la mujer

Foto: TN8

Durante tres días, la Procuraduría General de la República (PGR), en celebración al día internacional de la mujer realizaron la mañana de este domingo 08 de marzo la entrega de títulos de propiedad, las protagonistas fueron mujeres de diferentes sectores del municipio.

En la jornada participaron miembros de la Juventud Sandinista logrando la entrega de 225 títulos de propiedad, documento que brinda aseguramiento jurídico a las familias beneficiadas, acción que viene realizando el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

“Me siento contenta por recibir mi título de propiedad y más en este día tan especial, estoy muy emocionada, no tengo palabras de tanta alegría que siento, tenía mucho tiempo esperando esta documentación y ahora es posible gracias al comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo”, dijo Juana Sequeira, habitante del reparto Eddy Ruiz.

Doña Bertha Rosa Martínez, habitante del reparto Eddy Ruiz, no salía de su asombro al ver a los servidores públicos de las PGR a las afuera de su hogar, quienes le llevaron la noticia que se hacían presentes con su título de propiedad.

“Estoy muy agradecida con ustedes, la verdad ya me esperaba este momento pero no creí que fuera hoy, ahora si estoy segura de lo que tengo, que ese era mi gran temor no estar segura de mi propiedad, pero ahora lo estoy y muchas gracias al comandante Daniel y la compañera Rosario”, destacó Martínez.

Continuarán las entregas

En esta ocasión algunos de los protagonistas de estos títulos de propiedad son habitantes de los barrios San Ignacio (Pantanal) reparto Eddy Ruiz (Sabaneta) comunidad El Chinchorro, entre otros, entrega que se había venido realizando desde el pasado viernes y finalizó este domingo 08 de marzo, en el día internacional de la mujer.

Según las autoridades de la Procuraduría General de la República en el departamento de Granada estas jornadas de entrega se seguirán realizando, comprometidos bajo la orientación del presidente y vicepresidenta de otorgarles a las familias seguridad jurídica a través del título de propiedad.