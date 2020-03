Masaya en la prevención de enfermedades buco-dentales

Foto: TN8

En la escuela Cristóbal Rugama de Masaya se realizó este miércoles 04 de marzo el lanzamiento de la jornada de prevención de enfermedades buco-dentales, para lograr una meta de más de 40 mil estudiantes de primero al sexto grado.

El Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación trabajan coordinados, es así que lograrán 16 aplicaciones de flúor durante todo el año.

"Vamos a proteger a más 750 mil niños a nivel nacional, a nivel del departamento Masaya, tenemos una meta mayor a 45 mil niños para proteger de la caries dental. La función del flúor es proteger el dientecito para que no tenga caries y no quede "chintano" (sin dientes) así de sencillo", dijo el Doctor Silvio Navarro, director del SILAIS en Masaya.

"Son 16 enjuagues y así ese niño va creciendo con dientecitos fuertes y sanos, de esa manera él va a poder digerir y masticar los alimentos, esa es gran parte de la gran importancia, si tenemos salud bucal vamos a tener un cuerpo sano", mencionó.

171 centros educativos

"Estamos conscientes que se está implementando a nivel nacional. A nivel departamental se está garantizando la aplicación a 45 mil estudiantes de todo el departamento, que son equivalentes a 171 centros educativos, desde el compromiso de los docentes de poder implementar este lanzamiento esta aplicación del flúor, y de la parte administrativa, la integración de los padres de familia", destacó Osman Chávez, delegado departamental del Ministerio de educación.

En la escuela Cristóbal Rugama estudian más de mil doscientos estudiantes de primaria quienes recibieron recomendaciones por parte del Ministerio de la salud y sus maestros y maestras de cómo cuidar su boca.

El niño Aaron Flores dijo: “ es importante porque hay que mantener nuestros dientes saludables y no tenerlos con caries, comer comida saludable y no comer cosas chatarras, sino vegetales: zanahoria, lechuga, remolacha, etc., y que se laven los dientes día, tarde y noche para que los puedan tener saludables.

"Hay que lavarse los dientes todos los días para mantenerlos sanos. Nuestras muelas y nuestros dientes, para mantenerlos limpios", dijo la niña Evelyn Caldera.

Además del flúor se estará aplicando a la niñez, mineral protector de esmalte dental. Los niños y niñas son conscientes que también deben aportan al cuido de su boca, consumiendo alimentos sanos y lavándose los dientes.