Ministerio de la Mujer se reunió con el sector público en Juigalpa

Foto: TN8

El Ministerio de la Mujer y la Procuraduría de Derechos Humanos, realizó la mañana de este martes el encuentro de la campaña de Mujeres por la vida en prevención de la violencia en el auditorio de Fetsalud, en Chontales.

Servidoras publicas del sistema de salud en la ciudad de Juigalpa, Chontales, dieron sus aportes a la campaña Mujeres por la Vida.

"El objetivo de estos encuentros es poder consultar con las mujeres, tener un espacio en relación a la prevención de la violencia, de cual sería nuestro compromiso, nuestras actitudes de cara a ello constituyendo una sociedad con paz, tranquilidad, reconciliación donde las mujeres, las familias, las personas podamos construir una familia que viva sin violencia, sobre salga el respeto y todos los valores y llegamos a tener una sociedad que seamos tomados en cuenta", refirió Leyla Morales Sandino, del Ministerio de la Mujer.

"Los aportes han sido muy buenos, enriquecedores, donde proponen que se hablen de las leyes, que se capaciten a las familias en temas diversos desde acoso laboral, sexual, cibernético, callejeros y querer conocer un poco más de la trata de personas para tener mayor dominio y poder trabajar desde la prevención", refirió Leyla Morales.

"Este encuentro me pareció muy importante para nosotras las mujeres, para que no nos callemos jamás si recibimos algún tipo de maltrato, entonces estas reuniones son de muy importante para mujeres maltratadas que les están callando la voz, nos están matando a las mujeres, hacernos conocer nuestros derechos como mujeres, e instamos a las mujeres si han recibido algún tipo de maltrato, mujeres no permitamos ninguna menos, unámonos y busquemos ayuda, nosotras podemos", manifestó Yerlin Romero, trabajadora de la salud.