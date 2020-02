Artesanos de Monimbó aportan con su trabajo a la promoción de la cultura

Foto: TN8

Masaya no solo es la cuna del folclor nicaragüense, también es la cuna de las tradiciones populares más arraigadas de nuestro país; en Monimbó, por ejemplo: de generación en generación se hereda la habilidad de elaborar instrumentos musicales como la marimba.

La familia de Miguel Ángel Mercado Escobar, hijas, esposa y sobrinos, se dedican desde hace 15 años a la elaboración del instrumento de percusión con el que se producen los sones tradicionales nicaragüenses.

"Yo salía al parque y yo oía que sonaba la marimba; entonces a mí me gustó. Yo dije un día: '¿Abuelo, por qué no hacemos una marimba para que las sonemos?'. Entonces, mi abuelo me dijo 'hagámosla, intentemos'; entonces, hicimos pero no nos quedó bien, nos quedó un poquito mal hecha; pero a través de eso nos gustó y fuimos haciendo una, una mejor hasta que llegamos a tener esta calidad", explicó.

Cultura que vive dentro de Monimbó

Los artesanos de Monimbó se sienten orgullosos de abonar con su trabajo a la promoción de la cultura y especialmente de la música tradicional de su pueblo.

"Nosotros siempre tratamos de mantener en alto nuestro municipio, nuestro pueblo de Monimbó y nuestra Nicaragua; esperando que siempre los turistas nos visiten, vengan y siempre que vengan se lleven un producto, un recuerdo de nuestra linda y bella Nicaragua", aseguró Mercado Escobar.

Esta familia elabora alrededor de 100 marimbas de uso para menores durante la temporada baja. De septiembre a enero logran alcanzar la meta de 300 por semana, y por semana llegan a igual número de niños que se familiarizan con los sones tradicionales, a través de este producto artesanal.

Por otra parte, esta familia además ha logrado maximizar las ganancias de este negocio con el apoyo de las instituciones y ministerios del Estado, que han prestado especial atención a los emprendedores que con su esfuerzo hacen más que aportar a la economía nacional.

"Gracias al apoyo que nos ha brindado el Gobierno, a través de las instituciones del Estado que nos han venido a promover nuestros productos, de las capacitaciones que nos han brindado; pues, nosotros hemos podido ir mejorando en todos los aspectos, desde la manufactura, la fabricación como nuestros ingresos", indicó el artesano del pueblo de Monimbó.

La familia de Miguel Ángel Mercado es la propietaria del taller Marimba Carimey, ubicada a escasos metros del museo El Cailagua, en Monimbó.