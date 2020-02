Nandaime: 8vo Festival Internacional del Bolero culmina con éxito

Foto: TN8

La noche de este domingo 16 de febrero se cerró la octava edición del Festival Internacional del Bolero en el municipio de Nandaime, donde centenares de nandaimeños se dieron cita la plaza cívica José Dolores Estrada para deleitarse con esa música que los hizo vibrar en su época y hoy fue el momento exacto para revivir ese momento especial.

En el escenario estuvieron artistas nacionales entre ellos un nandaimeño, así como guatemaltecos, cubanos, rusos y venezolanos, haciendo bailar a muchos de los presentes.

Este es un evento que el gobierno central, en conjunto con la Camerata Bach, el teatro Rubén Darío y la alcaldía de Nandaime viene ejecutando año con año para llevar un momento especial a las familias de los diferentes municipios y así promover esa cultura latinoamericana, como es la canción romántica, llámese bolero.

Nevilio Martínez, uno de los participantes en este hermoso evento aseguró que, "es la música de antaño, música que bailaron en su época, lo mejor fue escuchar a Manuel Canales, que canta esos boleros con los cuales nos enamoramos en nuestra juventud".

"Me sentí feliz escuchando esta música, me hizo revivir mi época y me siento agradecido con el gobierno por traernos este tipo de arte, hoy a mi edad me siento feliz", dijo Mansell Efrén Méndez.

Uno de los artistas muy aclamados en este municipio como es Manuel Canales, un nandaimeño puro que hoy pertenece a la Camerata Bach.

"Me siento muy honrado de cantarle a mi pueblo, a mi gente, mi cuna natal y todo este esfuerzo del gobierno por llevar este tipo de arte a cada municipio de Nicaragua", comentó Canales.

Alidio Barrera de Mérida, Venezuela, dijo que la gente de Nandaime es muy excelente y que se sintió muy contento, es su primera vez visitando esta tierra y está por quedarse, porque se siente honrado pisar este suelo y espera seguir viniendo a hacer música a este bello pueblo.

Los cantantes participantes en este cierre del octavo Festival Internacional del Bolero en Nandaime fueron Manuel Canales de Nicaragua, Segey Techenco de Rusia, Alidio Barrera de Venezuela, Meli Tonis de Guatemala, María Elena Estrada de Nicaragua.