Villa El Carmen celebra el día de los enamorados con alegre festival

Foto: TN8

Un ambiente de alegría y celebración fue lo que disfrutaron familias de Villa el Carmen en el Festival Chica Amistad, con el lema mujeres por la vida celebrando el día del amor y la amistad, evento organizado por la alcaldía de esta localidad.

“Nuestro buen gobierno trae una noche de alegría a las familias con este festival en honor al día de la amistad, celebrando en familia, esa alegría de vivir en paz y celebrando esa victoria que nuestro pueblo tiene y seguirá teniendo porque el amor es más fuerte que el odio.” expresó Hugo Aguilar, alcalde municipal.

Seis bellas jóvenes de diferentes comunidades mostraron sus habilidades y talentos con presentaciones culturales y oratoria. “Me siento satisfechas porque me tomaron en cuenta en este festival, este festival va más allá de la celebración del día del amor y la amistad queremos hablar sobre la violencia hacia la mujer que ya no sean víctimas, que no solo demuestren el amor el 14 de febrero sino que siempre.” dijo la jovencita Grethel del Carmen.

Marisol López, vicealcaldesa municipal expresó sentirse contenta al ver el apoyo de la población, al reunirse en familia y amistad para ser partícipes de este bonito evento. “Seguimos celebrando este día, llevando alegría y felicidad a las familias de nuestro municipio, están deleitándose de este derroche de cultura que están presentando nuestras jóvenes.” añadió López.

“Feliz de estar aquí, apoyando este alegre festival, hoy (Viernes) estamos unidos por un amor de paz y reconciliación, realmente es un agrado estar con todas nuestras amigas celebrando este día del amor y amistad y que mejor juntos en todas las comunidades” dijo la joven Francisca Sánchez.

Los asistentes disfrutaron de una noche de recreación y esparcimiento sano, convivencia familiar y comunitaria fortaleciendo la paz y prosperidad en la sociedad.

“Para mi es una alegría participar en este festival ya que a través de este queremos evitar la violencia hacia la mujer, ese es el lema no a la violencia a las mujeres, nos unimos a esta lucha para que se sientan apoyadas que no están solas y en este día tan especial queremos llevar ese mensaje de paz y respeto.” manifestó Escarleth Huerta.