Nicaragua Diseña, permanente en el Festival Internacional de las Artes

Foto: TN8

La magia del arte, el talento y el diseño quedó en manifiesto en el 5to. día del Festival Internacional de las Artes 2020, actividad que se desarrolla en Granada del 09 al 16 de febrero en honor al poeta ilustre Rubén Darío.

Presentaciones de libros, lectura de poesía, cine, documentales, exposiciones de pinturas y arte ha sido parte del primer Festival Internacional de las Artes, cada día se realizan actividades diferentes para el deleite de los asistentes.

Entre los protagonistas de este festival esta Nicaragua Diseña, que ha desarrollado una jornada de exposición permanente en el Convento San Francisco, así mismo cientos de granadinos, nacionales y extranjeros han disfrutaron de una colorida pasarela, demostrando el arte y talento de diseñadores nicaragüenses.

"Parte de nuestro aporte es presentar las colecciones que están inspiradas en Rubén Darío, dos de ellas y aunque no hubiesen salido en honor a Rubén Darío lo llevamos en la sangre, no hay diseñador que no hubiese estudiando a Rubén Darío para poder sacar una obra espectacular", dijo Fernando Fuentes, de Nicaragua Diseña.

GRANADA MODA

La exposición permanente ubicada en el convento San Francisco, muestra el talento artístico de muchos nicaragüenses que emprenden en diferentes áreas.

"La verdad que para nosotros es un honor estar dentro de otro departamento más y ya hemos estado hablando de un proyecto muy bueno para la cuidad", comentó Javiera Granja, coordinadora de Nicaragua Diseña.

Nicaragua Diseña ha desarrollado proyectos en las ciudades con el fin de potencializar el talento artístico de jóvenes y todo aquel que tenga la inspiración de diseñar y crear, "ya estamos hablando de un Granada Moda, ya estuvimos en San Juan del Sur y recientemente en Chinandega con Chinandega Moda, el objetivo de Nicaragua Diseña es poder llegar a cada departamento", destacó Granja.

La exposición permanente en el primer Festival Internacional de las Artes ha permitido abrir las mentes de muchos jóvenes atraídos por en el amor al arte, al diseño, a crear.