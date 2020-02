Matagalpa celebra su 158 aniversario

Foto: TN8

Con un acto solemne en el teatro municipal se llevó a cabo la celebración del 158 aniversario de la ciudad de Matagalpa, donde se destacó el desarrollo y crecimiento que ha tenido esta ciudad con el pasar de los años, esta ciudad norteña se ha destacado por su producción, pero también su cultura y las tradiciones que nuestros abuelos y abuelas nos han heredado.

Este año los artistas le demostraron el amor a su tierra natal, especialmente los que por años han estado fuera de su terruño, uno de ellos es el cantante Carlos Manuel Castro, quien tiene más de tres décadas de estar en otros países y siempre había deseado cantarle a su ciudad natal en su aniversario, esta ocasión sus intenciones se cumplieron.

Para el artista que ha recorrido varios países cantando música ranchera, hoy interpretó sus canciones dedicadas al amor, pero también a la cumpleañera, la perla del septentrión.

"Llegar a tu tierra natal y cantarle es una emoción que no se puede explicar, he cantado en muchos escenarios, pero nuca me he emocionado tanto como hoy", dijo cantante.





Las autoridades municipales le entregaron un reconocimiento y lo declararon persona distinguida, ya que viajo desde muy lejos para estar con los suyos y compartir las fiestas matagalpinas, para el homenajeado fue una sorpresa que se le diera tal distinción y mencionó, "guardaré este cuadro en la cabecera de mi cama y lo tendré como algo muy especial", afirmó.

En estas celebraciones también declararon personas notables a todas aquellas que han aportado a esta ciudad, en cultura, historia; entre las que se destacan periodistas, doctores y ciudadanos que son parte de esta bella ciudad.

Los que recibieron esta distinción agradecieron al gobierno central y municipal por reconocer su trayectoria, al mismo tiempo los compromete a seguir sirviéndole a su pueblo.