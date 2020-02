Matagalpa tiene nueva reina en su 158 aniversario

Foto: TN8

Cultura, historia y belleza fue lo que se vivió en la elección de la Reina del 158 aniversario de la ciudad de Matagalpa, evento que se desarrolló en el parque Darío de la perla del septentrión, con la participación de ocho jovencitas, las que buscaban como ganar la corona, pero para eso tenían que demostrar sus conocimientos de historia sobre su departamento y tener dominio escénico.

En las palabras de apertura el acalde de la ciudad, ingeniero Sadrach Zeledón Rocha, mencionó que, "esta ciudad es una de las tiene puro amor, donde los hombres y mujeres dan amor verdadero, estamos llegando a los 158 años y hemos venido paso a paso desarrollándonos, creciendo como una ciudad pujante y productiva, por eso nos sentimos orgullosos", expresó.

Llegó el momento donde todas las candidatas harían sus respectivas presentaciones en diferentes tipos de trajes, pero también conocer sus capacidades intelectuales, mientras un jurado calificador las observaba y escuchaba, ya que una de ellas sería la nueva reina pasarelas, llegaba el momento de conocer quien sería la nueva reina.

La tarea fue dura ya que todas estaban bien preparadas, pero una tenía que ser la embajadora de la belleza de la perla del septentrión y es por eso que el jurado dio como ganadora a la joven Elba Peña, quien al saber que sería la representante de la belleza se emocionó y dio gracias Dios y todas sus amistades y familiares por el apoyo recibido.

"Esta corona que hoy he ganado no es solo mía, es de todos los matagalpinos, gracia a ustedes he llegado hasta aquí, espero saberla llevar, saber representar a Matagalpa donde me toque ir, sé que es una tarea ardua pero me esforzaré por hacerlo todo bien, antes de despedirme quiero agradecerle al gobierno por promover este tipo de eventos", afirmó la nueva reina de Matagalpa.