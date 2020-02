127 reos en Estelí reciben beneficio de convivencia familiar

Foto: TN8

Integrarse una vez más a la sociedad para poder trabajar, ayudar a sus hijos y padres, es la oportunidad que les brinda el Gobierno central a más de 1 mil privados de libertad en Nicaragua, otorgándoles el indulto. Así se vio este jueves en Estelí.

“Me siento muy agradecida por esta oportunidad que Dios y el Gobierno me ha regalado, nunca esperé que yo fuera la beneficiada, ahora me toca aprovechar, estar con mi familia, esto es un sueño hecho realidad, no solo para mí, para todos”, dijo María Fernanda Dávila, beneficiada.

También Xóchilt, madre de Dávila, recalcó que estaba muy agradecida por que su hija sale en libertad este 14 de febrero. "La pasaremos todos juntos en familia, ya estamos completos con ella, para mí es el mejor regalo que he recibido”, indicó.

En el sistema penitenciario regional de la ciudad de Estelí fueron 127 reos, entre ellos 7 mujeres, los que recibieron el perdón presidencial, ahora solo depende ellos no volver a cometer los errores de antes por los cuales estuvieron en la cárcel.

Oportunidad para una mejor vida

“El presidente del país ha tomado la decisión de otorgar convivencia familiar confiando en que cada uno de estos beneficiados tendrán como eje principal su familia e incorporarse en la sociedad, ser mejores personas y un ejemplo para los demás. No dejen de estudiar y demostrarse ustedes mismos que siempre que hay oportunidad se puede salir adelante”, expresó el alcaide Darling Morales, del Sistema Penitenciario de Estelí.

Los hombres y mujeres que se les ha permitido su libertad se les redujo su sentencia gracias a la buena voluntad por parte del presidente Daniel Ortega.

Las autoridades aconsejaron a los que recibieron su libertad a que aprovechen esta oportunidad que solo ha sido posible con el Gobierno Sandinista de Reconciliación Nacional.