Granada bailó en el homenaje a la Costa Caribe nicaragüense

Foto: TN8

La noche de este lunes 10 de febrero familias granadinas, turista nacionales y extranjeros disfrutaron del primer Festival Internacional de las Artes 2020, actividad que se desarrolla del 09 al 16 de febrero en Granada.

En el segundo día del festival, se rindió honores a la Costa Caribe Nicaragüense, en donde se efectuó exposiciones de pinturas, libros y documentales sobre las costumbres multi étnicas de Nicaragua.

En la actividad se aprovechó para dedicar un homenaje en vida al cantautor nicaragüense y precursor de la música caribeña Anthony Mathew, de la agrupación “Dimensión Costeña”, el festejo de talento estuvo a cargo de los muchachos y muchachas artistas del Movimiento Cultural Leonel Rugama.

“Esto lo veo con mucha satisfacción un homenaje en vida que da vida, yo no me esperaba esto y cuando me di cuenta fue una gran alegría para mi familia para mí y mis amistades", manifestó Antonio Mathew, vocalista de Dimensión Costeña.

El “Rey del Palo de Mayo” es reconocido por interpretar temas como “Tululu”, “Mayo Ya”, “la Minifalda” entre otros temas que en el país y de manera internacional lo han colocado como un digno representante de la música de la costa caribe.

“Estos homenajes hacen que el artista se comprometa a mejorar cada día”, dijo Mathew, quien recientemente celebro 50 años de trayectoria artística.

A la celebración se sumaron agrupaciones internacionales de Honduras así como poetas caribeños que recitaron muchos poemas en la plaza central de Granada, escenario donde Gustavo Leyton, “el Rey del Chinamo” también se sumó a la fiesta caribeña.

“Me siento honrado, feliz y agradecido que me han tomado en cuenta para hacer este homenaje a Anthony, anduve 15 años a la par de él, compartimos muchas experiencias alegres y tristes en el arduo trabajo del arte nacional”, compartió Leyton.