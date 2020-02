Concheños celebraron tradicional tope de santos

Foto: TN8

La peregrinación dio inicio con la salida del templo santo de la virgen de Monserrat, patrona de los pobladores del municipio de la concepción, cuna de cítricos y gente laboriosa.

Con fe y devoción acompañaron cientos de devotos la venerada imagen de la virgen morena que iba rodeada de flores naturales en su altar a hombros de los promesantes, así llego hasta su encuentro con San Juan Bautista, la pólvora era señal de algarabía de este primer encuentro durante su trayecto a Sapasmapa.

"Disfrutando las fiestas de la concepción, es una alegría de Monserrat, muchos años tenemos de venir a las fiestas, esta buen el ambiente, bastante mejor", dijo Julio Mercado Calero.

"Alegre porque aquí vamos todos viviendo esta alegría, lo bueno de ser hermanable, ir uno en paz en tranquilidad, porque así uno le da esta alegría al pueblo, aquí vamos los católicos, la virgen me ha hecho muchos milagros, tuve tres tumores, me iban a dar que ya era muerta, ya tenía la caja pero se lo puse en mano a ella y la virgen maría", dijo Juana Cano.

"Muy dichosos de ir aquí acompañando a la virgen de Monserrat, nosotros somos de San Juan de La Concepción y venimos acompañando nuestra imagen contentos por muchos favores recibidos", destaco Maritza Chamorro.

Gastronomía una tradición

Durante el paso de la feligresía católica como parte de las promesas, las familias ofrecen brindis como la típica masa de cazuela, la municipalidad también se une a ellas realizando esta popular comida nicaragüense.

"Me llamo Luisa Joaquín Calero, un año más, le pido al señor que me dé bendiciones y fortaleza para seguir en este afán porque toda la vida me ha gustado trabajar, en estos casos a la virgen que es las fiestas patronales, esto es masa de cazuela, en otras partes le dicen indio viejo pero este no es, porque el indio viejo es de tortilla amanecida, estamos preparando aquí como para tres mil personas"

"La patrona de nuestro municipio, una virgen negrita, la cual difiere de las otras vírgenes, es una virgen muy bonita, muy linda, muy tradicional, la población es bastante mariana, distribuimos la masa de cazuela por parte de nuestro gobierno local, lo cual la población queda muy agradecida porque es muy rica, muy tradicional, se da a las familias", menciono Aura lila Blass, alcaldesa de la concepción.

Además de la masa de cazuela, las familias también reciben como cada año la tradicional chicha de maíz, hasta culminar su trayecto en sapasmapa con el encuentro de San Marcos y Santiago con alegría y fe.