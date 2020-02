Surfistas nacionales y extranjeros se toman las olas de La Boquita

Foto: TN8

Con el objetivo de promover el deporte y el sano esparcimiento de las familias, este sábado se ha dado por inaugurado el Torneo Nacional de Surf, en la que participan más de 120 surfistas, entre nacionales y extranjeros.

Este sábado 8 y domingo 9 de febrero se llevará a cabo en el Centro Turístico La Boquita, en Diriamba, este evento organizado por la Federación Nicaragüense de Surf y el Instituto Nicaragüense de Turismo.

Las inscripciones estuvieron de manera gratuitas en FENISURF, delegaciones departamentales y regionales de INTUR, previo a este evento, el día hoy los participantes se presentaron listos y preparados para dar lo mejor de si, en un espectáculo con mucha alegría y adrenalina.

Las categorías que participaron fueron: Open Masculino, Open Femenino, Open Internacional, Junior Sub 14, Junior Sub 16, Junior Sub 18, Longboards.

Se premiarán los primeros cuatro lugares, el primer lugar recibirá un trofeo y dinero en efectivo, mientras que el segundo, tercero y cuarto lugar obtendrá medallas y premios en efectivo, de acuerdo a la categoría.

Todos los participantes se han visto muy emocionados y afirman que es de mucha importancia que se realicen estos eventos para que de esta manera se continúe promoviendo este deporte en nicaragua, ya que atrae a muchos turistas que viene en busca de las mejores playas para sortear las grandes olas a bordo de sus tablas.

El centro turístico además de albergar a los participantes también recibió a veraneantes que decidieron disfrutar de un fin de semana bajo el sol y en el mar, pero además esto ha sido de gran satisfacción para los negociantes de distintos restaurantes, ya que de esta manera han recibido clientes y han podido ofertar sus mejores platos y bebidas.