INATEC dio inicio con el año escolar 2020 en Jinotega

Desde horas tempranas de este sábado 08 de febrero, el Tecnológico Agropecuario, Marcos Homero Guatemala de Jinotega, dio inicio a la apertura de su año escolar con el ingreso de más de 600 estudiantes en las diferentes carreras técnicas.

Mildred Valdivia, delegada departamental de INATEC, manifestó qué: "El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial del año escolar para el turno sabatino, en las diferentes carreras técnicas que se imparten el el departamento de Jinotega. Hoy desde el Tecnológico agropecuario de la comunidad de Asturias, le damos la bienvenida a los protagonistas del sector agropecuario, como lo son de la carretera técnica de zootecnia y agronomia".

"Tenemos 13 años como INATEC de estar llevando en el departamento de Jinotega, la educación técnica de forma gratuita y de calidad que sólo ha sido posible con el gobierno sandinista desde el año 2007 en toda Nicaragua, donde constantemente se forman a docentes para mantener una calidad constante en la educación que brindamos", concluyó Valdivia.

"A mí en lo personal me motivo a estudiar acá en el tecnológico agropecuario de INATEC, por la calidad de la educación de la que he visto que salen muy buenos profesionales. Yo antes estudiaba en una universidad privada en la que no aprendí nada, y lo importante sólo era el dinero. Acá en este centro agropecuario me gusta la formación técnica y agropecuaria que brinda este centro a través de sus docentes, es muy buena, y yo quiero aprender mucho y ser muy buena profesional", expresó Fabiola Gutiérrez, estudiante.

El INATEC tiene como uno de sus ejes principales para el año 2020, continuar garantizando la formación de miles de jóvenes en las diferentes carreras técnicas en el ámbito tecnológico y agropecuario en toda Nicaragua.