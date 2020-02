Eligen Musa Dariana con Cantos de Vida y Esperanza en Ocotal

Foto: TN8

Ocotal eligió a su Musa Dariana 2020 en ocasión del 104 Aniversario de la partida física del insigne poeta de las letras castellanas, Rubén Darío.

Tan alto honor recayó en la joven Najoby Montecinos, estudiante de la Escuela Aurora González, a quien la alcaldesa de Ocotal le impuso la banda como Musa Dariana 2020.

“Desde pequeña he seguido la poesía y creaciones de Darío, esto no es un triunfo mío, es un triunfo de todos los nicaragüenses, de Ocotal, de mi escuela y de mi madre que me apoya, fue especial para mí”, dijo Najoby Montecinos.

La joven agradeció al Gobierno de Nicaragua y al Ministerio de Educación por el impulso de estos certámenes que contribuyen a enriquecer los conocimientos y conocer de la historia del país, “desarrollando talentos y habilidades en nuestros corazones, eso es lo que agradecemos al gobierno”, subrayó.

Presentaciones culturales y reconocimiento a maestros destacados en la asignatura de inglés fue parte de la Ceremonia de elección “Cantos de Vida y Esperanza”.

Una jornada en conmemoración al poeta nicaragüense desarrollada por el Ministerio de Educación, en reconocimiento por su aporte literario al Modernismo.

Como parte de ese homenaje a Darío se realizó este certamen de Musas Darianas, con el propósito de que los jóvenes puedan declamar y conocer a Darío y todo ese contenido a través de sus poemas, refirió Eudomilia Albir, delegada del Ministerio de Educación (MINED) en Ocotal.

El también escritor es la figura más reconocida a nivel literario, es el máximo exponente de la literatura nicaragüense a nivel mundial. Darío falleció el 6 de febrero de 1916 y este 2020 se cumplen 104 años de su partida.

El escritor nicaragüense es reconocido por sus obras cumbres: Azul, Prosas Profanas y Cantos de vida y esperanza, este último libro se convirtió en un texto clave del Modernismo en lengua castellana y en referencia fundamental para la cultura del siglo XX.

El cargo de Embajador en Madrid lo desempeñó entre 1908 y 1909. En Nicaragua, se busca mantener su legado a través de la enseñanza de su obra desde la educación media.

El poeta nicaragüense es catalogado como el escritor más influyente de la poesía del siglo XX de Hispanoamérica.