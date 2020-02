Ministerio de Salud atiende plaga de pulgas en un barrio de Masaya

Foto: TN8

La tranquilidad de pobladores del barrio Un Galón ubicado en el kilómetro 35 de la carretera Masaya hacia Catarina se vio interrumpida por una plaga de pulgas, que prácticamente no les dejaba ni conciliar el sueño.

"Soy habitante del anexo Un Galón por Masaya, aquí se nos había dado una plaga terrible de pulgas y no la aguantábamos por los niños terrible, ya no dormíamos tranquilos, entonces se les agradece al llamado que vinieron, en mi caso he echado gas, me dijo la compañera que puedo usar creolina con gas, regar el hogar, mantenerlo aseado y nuestros animalitos bañarlos", mencionó Francis Bolaños.

Ante esta situación fue el llamado de urgencia a las autoridades del Ministerio de Salud, quienes a lo inmediato dispusieron todo lo necesario para iniciar con la destrucción de los focos de pulgas, estarán desarrollando diferentes acciones para poder lograrlo, sin embargo si todos y todas trabajamos de la mano.

"El problema de esta comunidad ya aproximadamente unos dos, tres meses que venimos sufriendo por la epidemia de las pulgas, que está generalizada en toda esta área, hicimos el llamado a través de unas instancias correspondientes y la respuesta fue inmediato, me gusta esa agilidad que fue inmediato y no se pusieron a odios sordos", enfatizó Rene Abaunza.

"El Ministerio de salud en coordinación con los líderes comunitarios de la red política, estamos trabajando para la población de Masaya, para la población nicaragüense, uno de los objetivos es la eliminación de los criaderos del Dengue, Chikungunya y del zancudo transmisor", destacó la licenciada, Jenory Ticay, epidemióloga del Ministerio de Salud.

"Estamos trabajando en la sensibilización, haciendo concientización a todos pobladores de este mismo sector de que estén al pendiente de su higiene, tanto en alimentos como en sus casas también de que nos permitan entrar a realizar las acciones que el Ministerio de Salud está realizando", agregó.Atención inmediata

Ticay agregó: "La población ameritaba la atención de todo el sistema de salud, en las atenciones y una de ellas es la sensibilización casa a casa, se nos hizo conocer de que había una producción de pulgas en este sector, a la cual nosotros recomendamos mantener limpios todos los alrededores de la casa, realizar el baño, el aseo a nuestros perritos, nuestros cuidadores de casa, lo recomendable es realizar su cuido para eliminar la proliferación y la crianza de esta misma especie".

Mientras el Ministerio de Salud continúa en los barrios de Masaya con el plan calache, y diferentes acciones de sensibilización para evitar brote de enfermedades.