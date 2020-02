Policía de Chontales activa con el Plan Seguridad Escolar 2020

Foto: TN8

La Policía Nacional en Chontales inició con el Plan de Seguridad Escolar 2020 en este departamento.

Mas de 200 efectivos policiales se movilizarán en los colegios, carreteras, punto de más concurrencia para garantizar la seguridad a los estudiantes que a diario se dirigen a recibir el pan del saber que se impartirá desde las aulas de clases.

"La Policía Nacional de Chontales dio el banderillazo de salida del Plan de Seguridad Escolar 2020, como siempre la Policía en función de darle seguridad a nuestro pueblo y en este caso a los niños, adolescentes, incluso los padres de familia que estudian este año 2020, así como prevenir los accidentes de tránsito, para que no hayan delitos que atenten en contra de los estudiantes", refirió el comisionado mayor Bayardo Rosales, jefe policial en Chontales.

"A los padres debemos orientar no dejar a sus hijos solos, llevarlos acompañados, en el caso de los colegios que no dejen salir a los niños si no han ido sus padres por ellos, siempre estar bajo la tutela de sus padres", manifestó el jefe policial.

Rosales agregó que "nosotros disponemos de todas las fuerzas, dándole cobertura a una prioridad de más de 33 colegios a nivel del departamento y lo demás lo hacemos a nivel de visita a través del jefe del sector y servicio de vigilancia, a pie y patrullaje".

De esta forma, el Gobierno de Nicaragua, a través de las diferentes instituciones, está garantizando la seguridad para que los miles de estudiantes que han regresado a las aulas de clases lo continúen haciendo de forma segura y sin percances que lamentar.

En todo el país, desde tempranas horas, se realizó la inauguración del año lectivo desde los diferentes colegios, en donde las autoridades se han comprometido a trabajar para que este se aun gran año tanto para ellos como para los docentes, padres y estudiantes.