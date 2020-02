Gobierno entrega útiles escolares a hijos de oficiales en Matagalpa

Foto: TN8

El Gobierno central con motivo del inicio del año escolar, realizó entrega de paquetes escolares a los hijos de los hermanos policías, que están en servicio y los hijos de los policías caídos, esto como un reconocimiento por su trabajo y entrega por mantener la seguridad de todos los nicaragüenses en Matagalpa.

El jefe de la estación policial en Matagalpa, comisionado mayor Juan Manuel Chaves realizó la entrega donde menciono: “esto es gracias a nuestro buen Gobierno del Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, quienes están pendientes de nosotros, esto viene a ser una motivación para nosotros y nuestros hijos además es una gran ayuda para la economía en el hogar”, expresó.

Compromiso

“Ahora nos queda el reto de seguir adelante y debemos de ver que nuestros hijos vayan a las escuelas, porque ahora no tenemos excusa ya que se no está apoyando, pero también que nuestros hijos vayan bien en las clases porque de esa forma estaremos retribuyendo nuestro agradecimiento a nuestro Presidente”, dijo a los todos los protagonistas de esta donación.

Para el Subcomisionado Benito Vargas y la Inspectora Iris Gutiérrez, quienes fueron beneficiados con la entrega de paquetes escolares expresaron: “para nosotros y nuestros hijos es un premio que nuestro Presidente nos envía, pero también es un compromiso de seguir adelante”.

Otra de las beneficiadas fue la Señora Lesbia Hernández Flores, esposa de policía caído en cumplimiento de su deber. “Gracias, muchas gracias porque siempre han estado pendiente de mí, me han ayudado, no me han dejado sola, siempre me dan los útiles y me ayudan con otras cosas y uno debe ser agradecido”, declaró después de haber recibido la canasta básica de manos del jefe de la estación policial.