Transportista adoptarán medidas para garantizar seguridad en el país

Tras el lamentable suceso del fin de semana, en el que murió la joven de 17 años, transportistas de Chichigalpa se reunieron con la Policía y las autoridades municipales para implementar nuevas medidas que den seguridad a los usuarios.

Ezequiel de la Cruz, conductor de moto taxi dijo, que las autoridades municipales convocaron al sector transporte a una reunión para darles a conocer las nuevas normas que deberán cumplir a partir del 31 de enero, para operar en la ciudad del Ron y del Azúcar.

"Esta es una medida perfecta porque considero que hay más confianza y seguridad en el pasajero, la gente está desconfiando de todos los transportistas después de lo ocurrido con la joven estudiante y hemos tenido una baja demanda, queremos decirle a la ciudadanía que sabemos quienes trabajamos de forma honrada y respetuosa. No queremos que la gente nos vea con miedo y desconfianza, más bien queremos volver a ganar la confianza del usuario”, aseguró Cruz.

Entre las normativas que han pedido las autoridades, está la identificación personal del trabajador del volante y del dueño del vehículo. Documentación que tendrá adherido al vidrio de la unidad para que los pasajeros puedan tomar una foto con el celular y reportarlo a sus familiares mientras sean conducidos a su destino.

Podrán apegarse a las nuevas normas de seguridad.

Como poblador pienso que están bien las medidas que están tomando, sin embargo, es hora que las autoridades ordenen el transporte, recomendó Mariano López, expresando que “lo que no debería circular en la noche son los triciclos porque exponen al pasajero a un accidente por la poca visibilidad y falta de señalización, y a los taxis piratas que hasta la fecha ha sido difícil controlar”.

Mientras doña Auxiliadora López, considera que la ley también se le debe aplicar a los tricicleros, quienes han aumentado en Chinandega.

Entre las medidas que adoptaran los transportistas se comprometen a construir una base de datos con nombre, dirección, número de cédula y celular de cada persona que trabaja en el gremio de transportista, lo que permitirá un mayor control de los trabajadores del volante.

En el espíritu de contribuir al fortalecimiento de la convivencia social, la tranquilidad y el orden en nuestro municipio, la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal y oficina de transporte, en asamblea con dueños de: taxis, moto taxi y triciclo, establecen cumplir a partir del viernes 31 de enero del 2020 los siguientes acuerdos:

1- Todos los medios deberán portar al lado derecho parte Interna del vehículo frente al lugar del acompañante:

- fotografía actualizada del dueño del vehículo número de cédula, dirección y número de teléfono.

2- Todo dueño de vehículo deberá presentar ante la oficina de transporte copia de cédula y del récord policial del propietario y cadete del taxi, mototaxi y triciclo. (en caso de cambiar de cadete deberá reportarlo y llevar la doc. del nuevo contratado).

3- Cumplir con lo establecido en la ley No 431, Ley para el régimen de circulación vehicular e infracciones de tránsito con sus reformas incorporadas. (Capítulo IV, Artículo 26, inciso 61, Obstruir la visibilidad en los vidrios de los vehículos utilizando polarizado no autorizado). Por tanto: No deberán andar vidrios polarizados no autorizados los taxis y mototaxis.

4- Los presidentes de cooperativas de transporte colectivo, los dueños de taxi, moto taxi y triciclos, deberán proporcionar a la Policía Nacional base de datos de todos los miembros y/o empleados (cadetes, ayudantes) con fotografía actualizada, número de cédula, dirección.

Actualmente un trabajador del volante debe asegurar al dueño del vehículo el pago de 500 córdobas, en un turno de 12 horas, de 2:00 de la tarde, a 2:00 de la mañana, más el tanque lleno de combustible. Con suerte se podrían quedar con 400 córdobas de salario, y hasta 1500 en días bueno, o quedar endeudados en días malos.