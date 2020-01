Mejores condiciones para embarazadas en San Isidro, Matagalpa

Foto: TN8

Las dificultades e inconvenientes que pasaban las mujeres embarazadas en el municipio San Isidro, en Matagalpa, quedarán para la historia ya que el Ministerio de Salud inauguró la remodelación de la casa materna en esta localidad.

En esta obra se invirtieron más de 300 mil córdobas, todo con la cooperación de la hermana república de China Taiwán.

El embajador de China Taiwán, Jaime Chin Mu Wu, expresó su reconocimiento al Gobierno del presidente Daniel Ortega, quien junto a la vicepresidenta Rosario Murillo, ha visto "cómo están trabajando por la seguridad de las mujeres, esto es importante ya que he visto como en todo el país se están construyendo casas maternas, yo he estado por diferentes partes acompañando a la ministra de salud y me consta cómo esto le ha servido de mucho para evitar las muertes maternas”, aseguró el diplomático.

Mientras tanto la ministra de salud, Carolina Dávila, fue enfática en decir que “este modelo de las casas maternas ha sido valorado de positivo por la Organización Panamericana de la Salud, donde han confirmado que con esto hemos reducido la mortalidad de las madres y sus hijos ya que están siendo atendidas con calidad y calidez".

Atención de calidad

"Este municipio San Isidro tiene más de 10 años de no tener muertes maternas y con esta casa será mayor nuestro compromiso para evitar que eso suceda”, dijo Dávila.

Por su parte el alcalde de este municipio, Eleazar Gurdián, dijo que ahí han estado "trabajando de la mano con las autoridades del Ministerio de Salud, para llegar a los lugares más lejanos y así tener a las mujeres en esta casa para evitar hechos lamentables”.

Miguel Cano es uno de los brigadistas de salud que trabaja en las comunidades de este territorio para estar pendiente de las mujeres embarazadas, y cuando ya está cerca su parto lo reporta para que las autoridades de salud lleguen a traerlas y así evitar muertes maternas.